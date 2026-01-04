Čikago sada bilježi skor 17-18 u sezoni.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Nikola Vučević izjednačio je lični rekord u tekućoj sezoni sa 28 poena, ali njegov Čikago Bulsi nisu uspjeli da savladaju Šarlot Hornetse, poraženi rezultatom 99:112.

Nakon dvije uzastopne pobjede, Bulsi su kod kuće vodili i sa 15 poena razlike u drugoj četvrtini (50:35), ali su gosti već u trećoj dionici stigli do izjednačenja, a potom stekli ključnu prednost za konačni trijumf u Ilinoisu.

Vučević je bio najefikasniji akter utakmice sa 28 poena, osam asistencija i sedam skokova, uz impresivan šut 11/15 iz igre i 3/4 za tri poena, za 34 minuta na terenu. Ovo mu je treći put ove sezone da postiže 28 poena, nakon mečeva protiv Detroita i Vašingtona.

Kod Šarlota, najbolji su bili Bridžis sa 26 i Miler sa 22 poena.

Čikago sada bilježi skor 17-18 u sezoni.