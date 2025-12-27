Hepoel želi da sačuva jezgro tima, već su spremni novi ugovori.

Izvor: Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Hapoel iz Tel Aviva je lider u Evroligi posle 18. kola i time je i te kako zadovoljan kontroverzni vlasnik Ofer Janaj. On je spremio nove ugovore za dvojicu najboljih igrača u timu i spreman je da im "podeblja ugovore". Elajdža Brajant i Antonio Blejkni produžiće saradnju sa izraelskim timom do ljeta 2029. godine.

Hapoel želi da zadrži na okupu igrače koji bilježe sjajne rezultate pod palicom Dimitrisa Itudisa. Blejkni ove sezone prosječno bilježi 13,5 poena, 2,2 skoka i 1 asistenciju za nešto više od 20 minuta u Evroligi. Brajant je na prosjeku 15,5 poena, 6,2 skoka i 3,1 asistenciju po utakmici za nešto manje od 30 minuta na terenu.

Blejkni (29) ima ugovor do ljeta 2027. godine, kao i Brajant (30), koji navodno zarađuje 2,8 miliona dolara godišnje. Očekuje se da dobiju i povećanje plate kao nagradu za sjajne partije i postaće najplaćeniji uz Vasilija Micića.

Ko su najplaćeniji igrači u Evroligi?

Najplaćeniji igrač u Evroligi je Vasilije Micić, a navodno je njegova plata po sezoni 5.600.000 dolara. Drugi najplaćeniji je Kandrik Nan 5.300.000 dolara, dok je treći Saša Vezenkov 4.100.000 dolara. U top 10 je pomenuti Elajdža Brajant, a ako uporedimo najplaćenije igrače u Partizanu i Zvezdi sa ovom sumom, nije u pitanju velika razlika. Ovo će Amerikanca dodatno podići na ljestvici najlpaćenijih.

Kako je nedavno objavio predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović Džabari Parker i Šejk Milton imaju 2,5 miliona po sezoni, dok Zvezda nije izlazila u javnost sa zvaničnim ciframa. U medijima se pojavila informacija da Džared Batler zarađuje 3,8 miliona za jednu u po godinu.