Jedan od najboljih igrača današnjice Kevin Durent prokomentarisao je povredu Nikole Jokića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić doživio je povredu kolena koja će ga odvojiti od terena na mjesec dana. Već danima je to glavna vijest u Americi, a sada se tim povodom oglasio i Kevin Durent koji mu je poželio da ne prođe kao on. NBA liga je nemilosrdna i lako se igrači "bacaju pod voz", što je zvijezda Hjustona osjetila na svojoj koži.

Srpski igrač je doživio poprilično bizarnu povredu jer ga je saigrač Spenser Džons nehotice nagazio i tom prilikom mu je stradalo koljeno.

"Jedino što ne želim da vidim kod Nikole jeste da počnu da ga nazivaju 'sklonim povredama'. Meni su to počeli da rade posle takvih situacija, a to su one bizarne povrede koje ne možeš da kontrolišeš. Možeš da radiš sve kako treba, ali ako ti neko padne na koljeno - to je baš nezgodno", rekao je Durent.

Srećom, nije došlo do oštećenja ligamenata, pa je izbjegnuta veća pauza. Trebalo mi da Jokića vidimo na terenu za tri do četiri nedelje.

"Dobro je što je riječ o četiri nedelje i što nije ništa ozbiljnije. Nije u pitanju neka teža povreda. Djelovalo je kao mala nezgoda i vjerujem da će se brzo vratiti. On je sjajan za košarku i svi želimo da najbolji igrači budu na terenu", rekao je Dirent.

Durent izuzetno cijeni Jokića

Vidi opis "Samo da mu se ne desi kao meni": Kevin Durent zabrinut za Nikolu Jokića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Kevin Durent je nedavno sa velikim respektom govorio o srpskom asu i svrstao ga u najbolje igrače svih vremena. "Dolazite ovdje i igrate u šampionskoj organizaciji sa vjerovatno jednim od 10 najboljih igrača, pet igrača koje sam ikada vidio da igraju košarku" rekao je 37-godišnji as i dodao:

"Volim kako pristupa igri. Mnogi ljudi se možda ne slažu sa mnom u ovom trenutku, ali mislim da imamo sličan mentalitet u načinu na koji pristupamo radu, samoj igri. I to mogu da osetim iz daljine. Zato uvek imam poštovanje prema njemu. Mislim, kada postignete ono što postignete u ovoj ligi, to mora da se poštuje", rekao je Amerikanac.