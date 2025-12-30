Nikola Jokić bi zbog povrede mogao da ostane bez titule najboljeg igrača lige.

Izvor: Marty Jean-Louis / ddp USA / Profimedia

Najbolji košarkaš NBA lige Nikola Jokić (30) je doživio povredu u meču protiv Majamija, a vrlo brzo nakon nemilog događaja postalo je poznato i koliko dugo Srbina neće biti na terenu. S obzirom na to da je period oporavka koji je predviđen Jokiću četiri nedjelje to znači da će propustiti veliki broj mečeva, a samim tim najvjerovatnije i trku za MVP titulu.

Iako Jokić ne polaže mnogo interesovanja za individualni učinak, ne mari mnogo za priznanja, ali svakako će ostati žal u slučaju da u najboljoj sezoni u karijeri ne osvoji i četvrto MVP priznanje. Čitava statistika bila je na strani Somborca, nalazio se u vrhu gotovo svih parametara i da je nastavio u istom ritmu u ovoj sezoni nagrada sigurno ne bi izostala.

Istorijska sezona Nikole Jokića:

2. mjesto po broju poena

1. mjesto po skokovima

1. mjesto po asistencijama

60,5% šut iz igre

43,5% za tri poena (lični rekord)

85,3% sa penala

Nikola Jokić do sada nije propustio nijednu utakmicu, iako je bilo naznaka da bi zbog ranijih povreda to moglo da se dogodi. Ipak, Srbin je igrao u svim dosadašnjim mečevima i donosio nevjerovatan učinak. Tako je nedavno postao i najbolji centar-dodavač u istoriji NBA lige. Sa druge strane, Denver bez Jokića je potpuno drugačija ekipa, pa bi vrh tabele i skor 22-10 lako mogao biti promijenjen.

Naravno, dobra vijest je ta da je Nikola Jokić izbjegao težu povredu, neće biti operacija i dugog perioda oporavka, ali loša vijest je ta da će vrlo vjerovatno ostati van trke za MVP nagradu, koju je do sada osvajao 2021, 2022. i 2024. Zašto?

Da bi Nikola Jokić imao šansu da po četvrti put ponese priznanje koje mu bez razmišljanja pripada može da propusti svega 17 utakmica. Denver će odigrati 16 mečeva prije nego što Nikolina povreda bude ponovo procenjena, pa sve i da se vrati na teren već u narednom meču, to znači da do kraja sezone ne smije da propusti gotovo nijednu utakmicu.

Kako se povrijedio Nikola Jokić?

Nikola Jokić je proveo na terenu 19 minuta, a u finišu prvog poluvremena doživio je povredu. Tokom posljednjeg napada prvog poluvremena, Nikola Jokić je stajao ispod koša i pripremao se da pomogne Spenseru Džounsu ukoliko ga Haime Žakez probije u prodoru. Žakez je uspio da stvori prostor za svoj šut, zakočivši i napravivši sebi dovoljno mjesta.

Povreda Nikole Jokića Izvor: YouTube/Brian Sutterer MD

Meksikanac je uhvatio Džounsa nespremnog, a krilni igrač Denvera se pomjerio ka Jokiću. U tom trenutku Jokić je nagazio na nogu Džounsa i došlo je do povrede. Srpski centar je pokušao da izmakne nogu, ali je Džouns nagazio na punoj brzini, nakon čega je Jokić pao i uhvatio se za koljeno.