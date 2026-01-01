Nikola Vučević je zabilježio 17 poena i osam skokova, a Čikago je savladao Nju Orleans rezultatom 134:118.

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

Bulsi su do pobjde došli bez prvih strijelaca ekipe – Džoša Gidija i Kobija Vajta. Kod Pelikansa naajbolji je bio Zajon Vilijamson sa 31 poenom.

Važan trijumf i to bez Nikole Jokića upisao je Denver, koji je savladao Toronto 106:103. Pejton Votson sa 24 poena i osam skokova je vodio Denver, a Džamal Marej je upisao 21 poen, sedam skokova i šest asistencija. Na drugoj strano, Brendon Ingram je ubacio 30 poena.