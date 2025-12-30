Košarkaši Budućnost Volija u 12. kolu Evrokupa savladali Turk Telekom rezultatom 91:81

Izvor: MONDO/Balša Janković

Košarkaši Budućnost Volija priredili su pravi praznični spektakl u „Morači“, ostvarivši značajnu pobjedu protiv turskog Turk Telekoma (91:81) u okviru Evrokupa.



Ovo je istorijski trijumf jer su „plavi" po prvi put savladali ovaj tim, čime su znatno poboljšali svoje šanse pred nastavak takmičenja i približili se plej-ofu.



Utakmica je obilježena sjajnom igrom domaćih košarkaša, među kojima su posebno istaknuti Sulajmon i Tanasković, koji su predvodili Budućnost do ključnih poena u završnici. Navijači su pomagali od prve do posljednje minute, a atmosfera je podsjećala na pravu novogodišnju proslavu.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Ovaj trijumf predstavlja prekretnicu za klub iz Podgorice u Evrokupu i dobru najavu za sezonu koja slijedi, jer su napravili važan korak ka boljoj poziciji uoči doigravanja.

Rašid Sulejmon sa 25 poena i Nikola Tanasković sa 17 uz 13 skokova, te Jogi Ferel koji je dodao 16, doveli su Budućnost Voli do sjajne pobjede!

Kod Turk Telekoma Džejlen Smit sa 18 poena bio je najefikasniji, dok je crnogorski reprezentativac Kajl Olmen postigao poen manje.





BUDUĆNOST VOLI - TURK TELEKOM 91:81 (20:23, 24:21, 20:18, 27:19)

Budućnost Voli: SULAJMON 25, Megi 5, Mejs 15, Tompson 2, Slavković, TANASKOVIĆ 17, FEREL 16, JOVANOVIĆ 2, BUTSIJEL 1, Nikolić, Kovlijar, Butej 8.

Turk Telekom: DEVO 7, Olmen 17, Durmaz 4, Košut, ALEKSANDER 4, AŠER, Smit 18, Trijufunović 6, SIMONOVIĆ 4, OZDEMIROGLU 12, Gultekin, Benkston 9.