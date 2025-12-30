Košarkaši Budućnosti večeras od 19 časova na svom parketu dočekuju Turk Telekom u meču koji može mnogo da znači u borbi za bolju poziciju u Evrokupu.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Duel u M-tel dvorani Morača počinje u 19h, a ulaz je besplatan.

„Znamo koliko je ova utakmica važna i njima i nama. Moramo maksimalno da se pripremimo i da se više fokusiramo na našu igru, jer znamo šta možemo da očekujemo. Turk Telekom je zaista kvalitetan tim — pobijedili su Efes u domaćem prvenstvu, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu i ambicijama u Evrokupu“, istakao je Žakelj.

Igrači su istakli koliko im je važna podrška navijača večeras, i da se nadaju da će sala biti puna.