Turk Telekom sjutra veče gostuje u m:tel dvorani Morača, a "plavo-bijeli" ovaj meč smatraju izuzetno bitnim za rasplet u Evrokupu i borbu za što bolju poziciju u doigravanju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Andrej Žakelj je naglasio da Turk Telekom u Podgoricu dolazi nakon trijumfa nad Efesom i dodao:

"Znamo koliko je ova utakmica važna i njima i nama. Moramo maksimalno da se pripremimo i da se više fokusiramo na našu igru, jer znamo šta možemo da očekujemo. Turk Telekom je zaista kvalitetan tim - pobijedili su Efes u domaćem prvenstvu, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu i ambicijama u Evrokupu".

Iz Budućnosti naglašavaju prednost domaćeg terena u ovom meču.

"Ipak, igramo kod kuće. Moramo da pokažemo veću agresivnost, intenzitet i čvrstinu nego u prethodnim utakmicama. Nadam se da ćemo, uz pomoć navijača, uspjeti da dođemo do pobjede".

Nakon dužeg vremena u rosteru bi trebalo da se nađe i Flečer Megi.

Bek "plavo-bijelih" imao je problema sa virusom.

"Znamo da je ovo velika utakmica – protiv jedne od najtalentovanijih ekipa u našoj grupi u Evrokupu. Očekujem košarku na visokom nivou i znamo da ćemo biti spremni za borbu. Biće to brza i fizički zahtjevna utakmica. Imaju mnogo talentovanih igrača, posebno kvalitetnih u igri jedan na jedan, tako da očekujemo intenzivan i neizvjestan duel", kazao je Megi.