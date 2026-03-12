Prema preliminarnim podacima koje su banke dostavile CBCG, navodi Bašanović, ukupni prihodi banaka na kraju 2025. godine iznosili su 510,5 miliona eura što je 1,98% više nego na kraju 2024. godine

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Komercijalne banke u Crnoj Gori, njih 11, ostvarile su 2025. godine profit od 146,5 miliona eura, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke (CBCG). Iako je bankarski sektor nastavio stabilno poslovanje i rast prihoda, ukupna dobit je bila niža za 11,2 miliona ili 7,09 odsto nego godinu ranije, prije svega zbog pada prihoda od naknada i provizija.

U vrhovnoj monetarnoj instituciji navode da je bankarski sektor tokom 2025. godine bio stabilan, visoko likvidan i snažno kapitalizovan, uz rast kredita i depozita koji ukazuje na povjerenje građana i privrede. Rast neto prihoda od kamata, kako pojašnjavaju, najvećim dijelom je rezultat povećane kreditne aktivnosti i ulaganja u hartije od vrijednosti, prenose "Vijesti".

“Bankarski sektor u Crnoj Gori je tokom 2025. godine bio stabilan, visoko likvidan i snažno kapitalizovan, o čemu najbolje svjedoče podaci o kretanju ključnih bilansnih pozicija, aktive, kredita, kapitala i depozita. Ovakvim rezultatima doprinijeli su dosljedan nadzor i primjena adekvatnih supervizorskih i makroprudencijalnih mjera CBCG, integracija u evropski finansijski ekosistem u susret članstvu države u EU kroz reformske iskorake za punu integraciju u SEPA i pripreme za TIPS Clone, dok se povjerenje građana i privrede ogleda u rastu ključnih bilansnih pozicija (kredita i depozita)”, rekao je “Vijestima” direktor sektora za kontrolu Nikola Bašanović.

Prema preliminarnim podacima koje su banke dostavile CBCG, navodi Bašanović, ukupni prihodi banaka na kraju 2025. godine iznosili su 510,5 miliona eura što je 1,98% više nego na kraju 2024. godine.

“Ovakav trend ukazuje na stabilnost poslovanja bankarskog sektora i kontinuirani rast bankarskih aktivnosti. Glavni izvori prihoda banaka u 2025. godini bili su prihodi od kamata i prihodi od naknada i provizija. Neto prihodi od kamata na kraju 2025. godine iznose 285,6 miliona eura i njihov udio u ukupnim prihodima je 55,94%. Na kraju 2024. godine neto prihod od kamata iznosio je 276,9 miliona eura, sa udjelom u ukupnom prihodu od 55,31%. Rast neto prihoda od kamata na godišnjem nivou najvećim dijelom je rezultat rasta kreditne aktivnosti od 16,95% i ulaganja u hartije od vrijednosti od 9,59%. Istovremeno, prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa (PPEKS) na kredite bilježi pad na godišnjem nivou, što ukazuje da je rast prihoda primarno posljedica većeg obima kreditne aktivnosti i plasmana, a ne rasta kamatnih stopa”, pojasnio je Bašanović.

Podaci pokazuju da su neto prihodi od naknada i provizija na kraju 2025. godine iznosili 60,6 miliona eura, dok je na kraju 2024. godine neto prihod od naknada i provizija iznosio 67,1 miliona eura. U ukupnim prihodima banaka, njihov udio u 2025. godini je smanjen na 11,88%, sa 13,41% koliko je iznosio u 2024. godini, prenose "Vijesti"

“Neto profit banaka na kraju 2025. godine iznosio je 146,5 miliona eura što je za 11,2 miliona eura, odnosno 7,09% manje u odnosu na profit ostvaren na kraju 2024. godine. On je zabilježio pad u odnosu na prethodnu godinu, prije svega usljed smanjenja neto prihoda od naknada i provizija od 9,69%”, kazao je Bašanović.

Prema podacima iz posednjem januarksog biletena CBCG bilansna suma banaka na kraju decembra 2025. godine iznosila je 7.906,37 miliona eura i zabilježila je rast od 9,05% u odnosu na decembar prethodne godine U strukturi aktive banaka, na kraju decembra 2025. godine dominantno učešće od 65,34% imali su neto krediti, nakon kojih slijede hartije od vrijednosti sa 18,27%, zatim novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 13,04%, dok se 3,35% odnosilo na pre-

ostale stavke aktive. U strukturi pasive, dominantno učešće od 76,80% bilježe depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,96%, pozajmice sa 5,91%, dok se na ostale stavke odnosilo 4,33% ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju decembra 2025. godine iznosio je 1.02 milijarde eura i na godišnjem nivou bilježi rast od 15,06%. Depoziti u bankama na kraju decembra 2025. godine iznosili su 6.07 milijardi eura i zabilježili su rast od 4% na godišnjem nivou.