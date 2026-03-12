Poslanica Vuković Kuč kaže da je predsjednik PES-a Milojko Spajić prepustio vođenje te stranke "diletantima bez demokratskog kapaciteta"

Izvor: DPS

Potpredsjednica i poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Vuković Kuč je kazala da je potpredsjednik Skupštine Boris Pejović, odlukom da joj na jučerašnjoj sjednici oduzme riječ, počinio "nečuveni atak" na slobodu govora, o kojem će obavijestiti i Evropsku komisiju.

"Da je PES u velikom problemu, svjedoči ponašanje člana predśedništva ove nekada perspektivne političke grupacije Borisa Pejovića, koja je do kraja ogoljena propalim ekonomskim programom, ali i ideologijom koja je identična onoj Andrije Mandića. Predstavljajući se kao građanska politika, PES je svuda gdje se pitao dozvolio da se crnogorsko društvo polarizuje i radikalizuje. Žao mi je što moram kazati da ni predśednik desničarske NSD, sa mjesta čelnog čovjeka Skupštine Crne Gore, nikada nije upao u zamku da poslanicima opozicije oduzima riječ, dok to 'demokratični i moderni' PES čini bez svijesti da time unazađuje pregovaračku poziciju Crne Gore", piše u saopštenju.

Kazala je da vlast koja se s opozicijom "obračunava onako kako to radi jedan od prvaka PES-a sa pozicije potpredśednika Skupštine" pokazuje "ne samo svoje diktatorske potencijale", nego i svjesnu spremnost da radi protiv evropske integracije Crne Gore.

Poslanica Vuković Kuč kaže da je predsjednik PES-a Milojko Spajić prepustio vođenje te stranke "diletantima bez demokratskog kapaciteta".

"Nemoćan da pred domaćom javnosti opravda svoju populističku i nacionalističku politiku, a spreman da se međunarodnoj javnosti lažno predstavlja kao evropska i patriotska stranka, PES klizi ka političkoj margini. Politički lider te grupacije, koji je u dobrovoljnom izgnanstvu, prepustio je vođenje stranke diletantima bez demokratskog kapaciteta i bez svijesti o tome što unutrašnji dijalog i društveni konsenzus znače za evropski put Crne Gore, kako je i naglasio predśednik Odbora za vanjske poslove EP Dejvid Mekalister. Vlast je prvo željela da o zakonima ne debatujemo, pravdajući to plavim zastavicama, a kada se opozicija izborila za povraćaj nadzorne i zakonodavne uloge parlamenta, usljed sopstvene nedoraslosti ispoljene tokom političke debate u plenumu odlučila je da nam oduzima riječ i sabotira opoziciono djelovanje", piše u saopštenju.