"Kristina demolirala kladionicu, zaposleni htjeli da zovu policiju": Komšinica otkrila detalje drame na Voždovcu

Prva komšinica Kristijana i Kristine progovorila o njihovoj svađi na Voždovcu

Izvor: Kurir TV/YouTube/zadruga official/screenshot

Kristijan Golubović i Kristina Spalević imali su žustru raspravu zbog čega je on udaljen iz njihovog stana na Voždovcu zbog pretnji i nasilja u porodici. U sve se umiješala policija, pa je Kristijanu određena i mjera zabrane prilaska Kristini.

Njihova komšinica, koja živi na istom spratu u zgradi na Voždovcu, gdje su Kristijan i Kristina sada je iznijela detalje njihovog sukoba, a onda ispričala da ovo nije jedina svađa koju su imali.

"Od njih samo neki stresovi od kad su se doselili ovdje. Bio je haos, čula se vika iz njihovog stana. Ja živim na spratu sa njima. Teška svađa, gomila ružnih riječi, uvrede. Vidjela sam je sinoć da je uplakana izašla iz stana. Posle sam od komšinice čula da je sve prijavljeno policiji. Dobro je da se reagovalo na vrijeme, da se ne završi tragično. Oni su baš problematični, stalno se čuju neke rasprave kod njih. Dva dana ne mogu da sastave i da žive u miru. Katastrofa " rekla je komšinica, pa otkrila i razlog njihovog burnog odnosa:

" Kocka je sigurno razlog. Kristijan je baš zavistan od kocke. Tu odmah je veliki kazino i kladionica, on zna noćima da ne dolazi kući i da do fajronta ostaje u kazinu, rulet valjda. U poslednje vrijeme češće je bio u kazinu, nego kod kuće. Sve je podredio tome. Potroši sve pare i onda su u problemu. Skoro je Kristina napravila lom i rusvaj unutra, upala je jednu noć i demolirala lokal. Zaposleni su htjeli da zovu policiju, a on ju je smirivao. Ona je tad vrištala i psovala, probudili su cio kvart. Katastrofa. Težak je to porok. Najbolje je da svako krene svojim putem ", rekla je uznemirena komšinica za Kurir.

(Kurir, MONDO)