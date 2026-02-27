Najveći nosač aviona na svijetu USS Džerald R. Ford stigao je u Haifu u Izraelu.

Najveći nosač aviona na svijetu Džerald R. Ford stigao je danas u Haifu, na sever Izraela, prenosi "Times of Israel". On je sa ostrva Krit u Grčkoj krenuo na Bliski istok u jeku tenzija Sjedinjenih Američkih Država i Irana zbog čega svijet strahuje od direktnog vojnog sukoba.

Nosač aviona na svijetu je usput stao u američkoj pomorskoj bazi radi snadbijevanja. Prethodno je proveo četiri dana u bazi Suda Bej na Kritu nakon čega je isplovio ka istoku Mediterana.

Da podsjetimo, Sjedinjene Države jačaju svoje pomorske trupe blizu obala Irana u jeku navodnih priprema za vojnu intervenciju u Iranu. Američki predsednik Donald Tramp dao je rok Iranu da prihvati sporazum o nuklearnom naoružanju inače ih u suprotnom očekuje direktan vojni sukob.

Prethodno je na isto mjesto u Izraelu stigao nosač aviona USS Abraham Linkoln. Sada se u tom regionu nalaze dva velika američka nosača aviona.

Kakav je nosač aviona USS Džerald R. Ford?

Dugačak je 334 metara i ima posadu od 4.600 ljudi. Ima nuklearni pogon i poslednji put je bio na ovoj lokaciji u junu 2025. godine kada su Sjedinejen Države bombardovale iranska nuklearna postrojenja.