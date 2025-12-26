Pogledajte kako je Nikola Jokić izgledao po završetku utakmice Denvera i Minesote, a kako samo nekoliko minuta kasnije kada je pričao na konferenciji za medije.

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći nevjerovatnu partiju za Denver i vodio ga do pobjede poslije produžetka protiv Minesote (142:138). Istorijska utakmica sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija nije značila i da će Jokić biti pretjerano oduševljen, tek je rekao da je to bila "dobra partija", dok su navijači primijetili da je toliko skroman da se i sam šiša.

Između dva intervjua poslije utakmice - na parketu i potom na konferenciji za medije - stigao je i sam da se ošiša u svlačionici. Sve to učinio je u roku od pola sata, duboko iza ponoći u Denveru. Pogledajte kako je izgledao na utakmici:

A potom i na konferenciji za medije kada je bio "svježe ošišan":

Interesantno je da niko od novinara nije ni primijetio da je Jokić skratio kosu, čini se i bradu takođe, vjerovatno impresioniran i porukom na majici koju je imao za američki lanac brze hrane "Tako Bel" sa kojim je u "svađi" već neko vrijeme.

"Čekajte, Jokić se ošišao nakon božićne utakmice? Dakle, bukvalno odmah poslije utakmice pred konferenciju za medije? Plačem od smijeha", "Da li je to svježe ošišan poslije meča?", "Toliko skroman da se sam šiša", "Kad je stigao da se ošiša, nije valjda odmah poslije meča?", "Čovjek je čudo...", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Kako je Jokić odigrao protiv Minesote?

Nikola Jokić je prethodne noći imao mnogo genijalnih poteza i ispisao je istoriju NBA lige. Meč protiv Minesote završio je sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, a ono što je najluđe je da je 18 dao u produžetku.

Nije htio previše priča na ovu temu i istakao je da je odigrao samo dobar meč, dok ga je sa druge strane hvalio trener Adelman.