Karlik Džouns je morao da pomene Arijana Lakića i njegov doprinos ekipi.

Izvor: MN Press

Partizan je sjajno odigrao u meču na svom terenu protiv Pariza u Evroligi. Na kraju su pobijedili 92:86, u meču u kome su na početku dosta loše krenuli. Karlik Džouns je imao sjajan meč sa 17 poena i 5 asistencija, dobio je ovacije "MVP, MVP" sa tribina, ali morao je odmah posle meča da pohvali dva saigrača.

Naravno pomenuo je Isaka Bongu koji je, iako je izašao početkom treće četvrtine iz igre na kraju bio MVP, ali i Arijana Lakića koji se lavovski borio i zaslužio svaku sekundu na parketu. Uspio je da upiše šest poena i tri skoka, a Karlik je kao plejmejker znao najbolje da ocijeni da Lakićev dopinos nije samo poenterski.

"Osjećam se sjajno, izašli smo i uradili ono što smo htjeli, pobijedili smo. Ovo je dobar tim, jako brz. Mi smo takođe dobar tim, dobro smo igrali odbranu. Najteže je bilo sa njihovom tranzicijom, njihovih šutem za tri poena koji im je dobro išao. To je bio plan, da ih usporimo. Čestitam Bongi. ali čestitam i Arijanu Lakiću. Ono što on radi se ne vidi uvijek u statistici, ali čovječe, on je tu da nam da tu iskru sa klupe, energiju...", rekao je pa se osvrnuo na povike sa tribina: "Da to je i dalje ludo za mene. Ljubav koju cijenim, pokušavam da upijem to, ali i da ostanem fokusiran."

Šta je rekao MVP, a šta Željko?

Vidi opis "To što nam on daje, to vi ne vidite!": Karlik razvukao osmjeh, pa pomenuo "iks faktor" ovog Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Isak Bonga je imao 16 poena, 7 skokova i 4 asistencije, sjajno je šutirao trojke i već u prvoj četvrtini je bio dvocirfen. Posle meča je istakao da je ovo duel koji njegov tim tretira kao finale i da je zato ekipa Željka Obradovića tokom cijelog meča bila borbena i nije pustila da ih početak meča obesharbri. "Iskreno ovo je bio jako težak meč, trener nam je rekao da svaki meč moramo da tretiramo kao finale i tretirali smo ovaj meč kao finale. Ćuo sam skandiranje mog imena, zahvalan sam, hvala navijačima. Osjećam se sjajno zbog toga."

Na kraju se oglasio i Željko Obradović: "Bila je to teška noć zbog svega što se desilo. Čestitao bih timu što su igrali dobro protiv jako dobrog tima. Našli smo naćčin da se suprotstavimo njihovoj energiji i da dođemo do pobjede."

(MONDO, N.L.)