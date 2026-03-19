Izvor: Montenegro Space Research

U eksploziji koja se dogodila u prostorijama organizacije Montenegro Space Research, u Podgorici, povrijeđene su dvije osobe.

Prema navodima iz prijave, do incidenta je došlo tokom izvođenja eksperimentalnog istraživanja, kada je pripravnica A.R. vršila miješanje više hemijskih supstanci, usljed čega je, kako se sumnja, došlo do nekontrolisane hemijske reakcije praćene eksplozijom.

Na lice mjesta su odmah upućeni službenici kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, koji su obavili razgovor sa odgovornim licem. Tom prilikom je konstatovano da se u objektu nalazilo više zaposlenih lica u fizički odvojenim prostorijama, koja nijesu zadobila povrede.

Usljed dejstva eksplozije, teške tjelesne povrede su zadobila dva ženska lica koja u ovoj NVO obavljaju pripravnički staž - A.R. i I.J.

Naime, A.R. je zadobila povrede u vidu opekotina u predjelu lica, grudnog koša i desne nadlaktice, kao i teške povrede šaka, te povredu desne ušne školjke. Povrijeđena je transportovana u Klinički centar Crne Gore radi ukazivanja medicinske pomoći.

I.J. je zadobila tešku tjelesnu povredu bubne opne, te je nakon ukazanog ljekarskog pregleda otpuštena na dalje kućno liječenje.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio vršenje uviđaja uz angažovanje vještaka za požare, eksplozije i havarije, kao i inspektora za zaštitu na radu, te prikupljanje obavještenja od svih prisutnih lica u cilju rasvjetljavanja okolnosti događaja.

Nakon prikupljenih obavještenja od više lica, kao i izvršene kriminalističko-tehničke obrade lica mjesta, sa svim činjenicama je upoznat postupajući tužilac, koji je naložio da se kompletni spisi predmeta dostave na dalju ocjenu i mišljenje, nakon čega će se izjasniti o eventualnom postojanju elemenata bića krivičnog djela.