Navode da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u centru Glavnog grada izvršili kontrolu dva lica - "identifikovana kao državljani Republike Srbije M.S. i D.G.'

Navodni pripadnici vračarske kriminalne grupe Damjan Georgijev i Mihailo Stanić uhapšeni su u policijskoj akciji i protjerani iz Crne Gore.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u saradnji sa službenicima Sektora granične policije - inspektorima za strance, sproveli pojačane, ciljane aktivnosti na terenu usmjerene na otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica, u cilju očuvanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta.

"Tom prilikom su identifikovana, locirana i procesuirana dva operativno interesantna lica iz Republike Srbije bliska kriminalnim strukturama, koja su potom protjerana sa teritorije Crne Gore", kazali su iz UP.

Navode da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u centru Glavnog grada izvršili kontrolu dva lica - "identifikovana kao državljani Republike Srbije M.S. i D.G.'

"Tom prilikom, uvidom u elektronske evidencije koje vodi policija, utvrđeno je da imenovani nemaju prijavljen boravak shodno odredbama Zakona o strancima. Daljom kontrolom je utvrđeno da su od 12. marta 2026. godine bili smješteni u jednom hotelu u Podgorici, pri čemu nije izvršena zakonom propisana prijava boravka gostiju od strane pružaoca usluge smještaja. Zbog navedenog, policijski službenici Sektora granične policije - inspektori za strance u Podgorici izdali su prekršajne naloge pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o strancima" Dodaju da je prikupljanjem dodatnih podataka i izvršenim provjerama putem međunarodne operativne policijske saradnje i preko Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju, utvrđeno je da su navedena lica u matičnoj državi evidentirana kao izvršioci više krivičnih djela i prekršaja.

"Takođe, sprovedenim mjerama i radnjama utvrđeno je da je lice D.G. nezakonito ušao na teritoriju Crne Gore i boravio bez zakonskog osnova, te je protiv njega od strane policijskih službenika za strance u Podgorici podnijeta prekršajna prijava Sudu za prekršaje u Podgorici, gdje je oglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima.

Uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice, policijski službenici su D.G. donijeli rješenje o protjerivanju sa teritorije Crne Gore, shodno Zakonu o strancima, nakon čega je imenovani prinudno udaljen preko graničnog prelaza Dobrakovo, uz zabranu ulaska u Crnu Goru u trajanju od jedne godine.

U odnosu na lice M.S., u sprovedenom postupku utvrđeno je postojanje razloga za otkaz boravka do 90 dana, te je imenovanom donijeto rješenje o otkazu boravka, sa rokom za napuštanje teritorije Crne Gore bez odlaganja, uz zabranu ulaska u trajanju od jedne godine", saopšteno je iz UP.

Iz te institucije poručuju da njihovi službenici nastavljaju sa nesmanjenim intenzitetom sprovođenje proaktivnih, preventivnih i represivnih mjera i radnji, usmjerenih na suzbijanje i neutralisanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, sprečavanje izvršenja najtežih krivičnih djela i jačanje ukupne bezbjednosti i sigurnosti građana.