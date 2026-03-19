Izvor: Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

Odbor izvršnih direktora Svjetske banke danas je odobrio zajam od 18 miliona eura Crnoj Gori, s ciljem unapređenja održivog upravljanja šumama, smanjenja rizika od šumskih požara i podrške razvoju preduzeća u drvoprerađivačkom sektoru kroz rast, inovacije i otvaranje novih radnih mjesta, saopšteno je iz te institucije.

Iz Svjetske banke su podsjetili da šume pokrivaju približno 60 odsto teritorije Crne Gore i predstavljaju jedno od najvrjednijih prirodnih bogatstava zemlje, da doprinose prihodima ruralnog stanovništva, štite ekosisteme i imaju ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena, ali da ipak, sektor još nije u potpunosti iskoristio svoj potencijal i sve je više izložen prirodnim rizicima, uključujući sve učestalije i intenzivnije šumske požare, prenose Vijesti.

"Šume su od ključnog značaja za život ljudi u Crnoj Gori, ali i za očuvanje životne sredine. Ovaj projekat će doprinijeti održivijem upravljanju šumama, ali i razvoju konkurentnijeg drvoprerađivačkog sektora koji može stvarati kvalitetnija radna mjesta i dugoročni ekonomski rast", izjavio je Kristofer Šeldon, šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Kako se navodi u saopštenju Svjetske banke, projekat "Šume Crne Gore za zajednički prosperitet" podržaće napore Vlade u modernizaciji informacionog sistema u šumarstvu, povećanju dodate vrijednosti u drvoprerađivačkoj industriji i uvođenju savremenih tehnologija za suzbijanje nelegalne sječe i bolje praćenje porijekla šumskih proizvoda. Projekat će takođe doprinijeti prevenciji šumskih požara i smanjenju njihovog uticaja na šumske resurse.

"Projekat će se takođe fokusirati na jačanje institucionalnih okvira, otklanjanje nedostataka u politikama upravljanja šumarskim sektorom te uvođenje održivog sistema za jačanje kapaciteta širom sektora, obuhvatajući i produktivnost šuma i drvoprerađivačku industriju. Očekivani rezultati uključuju povećanu konkurentnost šumarske industrije na evropskom i širem tržištu, modernizovano upravljanje šumama, unapređenje kvaliteta života, otvaranje novih radnih mjesta, proširenje šumskog fonda te jačanje kapaciteta za sekvestraciju ugljika", zaključuje se u saopštenju.