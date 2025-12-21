Oglasili se iz Bešiktaša zbog sramnog prenosa, Turska ostala uskraćena za deo izjave.

Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije i aktuelni trener Bešiktaša Dušan Alimpijević bio je besan zbog suđenja na utakmici protiv Tofaša, koju je njegov tim dobio sa 93:92 nakon neizvjesne završnice. Srpski stručnjak nije želio da ćuti i jasno je isprozivao sudiju, koji je sin arbitra sa kojim je u prošlosti imao „sukob“.

Alimpijević je odlučio da kaže istinu, ali su Turci cenzurisali njegove riječi. „Postoji nešto što mi je jako važno da kažem. Kako je moguće da sin sudije koji mi je svojevremeno poručio da ‘idem kući’ dvije godine kasnije sada sudi meč u kojem igra moj klub? To me zanima. Kako može sin nekog ko je uradio takvu stvar sada biti delegiran za meč našeg tima? Ovo govorim sada, kada smo pobijedili. Jer, da smo izgubili i da sam isto ovo izgovorio, bilo bi da se sada vadimo i tražimo izgovore. Svako sa malo osjećaja trebalo je da gleda ovaj meč“, poručio je Alimpijević poslije utakmice.

Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'in maç sonu yayıncı kuruluşun çevirisini yapmadığı açıklamaları;



— Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol)December 20, 2025

Jedan od čelnika Bešiktaša oglasio se nakon skandala i stavio svima do znanja da turski emiter nije preveo objektivno riječi Dušana Alimpijevića.

„Pristup emitera prevođenju izjava našeg glavnog trenera Dušana Alimpijevića poslije utakmice je neprihvatljiv. Ovo nije tehnička greška, već jasan urednički izbor. Cenzurisanje trenera pobjedničkog tima je sprečavanje da javnost sazna istinu. Bešiktaš neće biti kontrolisan od strane pojedinaca, zahtijevamo pravdu i na terenu i iza mikrofona“, stoji u objavi na društvenim mrežama.

Yayıncı kuruluşun, başantrenörümüz Dušan Alimpijević'in maç sonu açıklamalarını bilinçli şekilde çevirmemesi kabul edilemez.

Bu bir teknik aksaklık değil, açık bir editoryal tercihtir.

Bu bir teknik aksaklık değil, açık bir editoryal tercihtir.



— Özkan Arseven (@ozkanarseven)December 20, 2025

Šta se zapravo desilo?

Dušan Alimpijević često "ratuje" sa sudijama, a 2024. godine bio je na meti turskog sudije Fatiha Sojlemezoglua, koji ga je otvoreno kritikovao u tekstu i poručio mu da „ide kući“. Srbin to nije zaboravio, a u jednom od ključnih mečeva ove sezone uočio je ime njegovog sina Batuhana na spisku sudija. Odlučio je da progovori tek poslije pobjede, naglašavajući da, da je njegov klub poražen, ove informacije ne bi iznio u javnost jer bi se to protumačilo kao traženje alibija.

Bešiktaš čini čuda u turskoj ligi ove sezone i nalazi se na prvom mjestu na tabeli sa maksimalnim učinkom od 12 pobjeda.