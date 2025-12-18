Legendarni američki plejmejker Kris Pol na neslavan način otišao iz Klipersa gdje niko nije htio da se druži sa njim.

Slavni američki košarkaš Kris Pol nedavno je dobio otkaz u L.A. Klipersima u kojima je planirao da završi karijeru. Vijest je sve iznenadila osim onih koji su dijelili svlačionicu sa njim, pošto je već neko vrijeme "kuvalo" i saigrači nisu bili zadovoljni s njim, a ponajmanje trener Tajron Lu.

Sada su počeli da cure detalji koji su prethodili otkazu u Los Anđelesu, a između ostalog otkriveno je da je praktično cijela ekipa "ispalila" Krisa Pola za žurku koju je organizovao povodom Noći vještica.

O čemu se radi? Novinarka ESPN-a Ramona Šelburn otkrila je kako je "puklo" između Krisa Pola i ostalih saigrača koji nisu htjeli da se druže sa njim: "Neke stvari su se desile na samom početku - recimo, pozvao je momke u svoj apartman na utakmici L.A. Remsa i organizovao je žurku za Noć vještica, i onda... Niko nije došao", ispričala je novinarka.

"Za tu žurku za Noć vještica, pojavila su se možda tri igrača. Mislim da su došli Bredli Bil i Ivica Zubac. Kris Pol pokušava da bude u fazonu: ‘Hoću da vam pomognem da izgradite neku kulturu. Dovodiću momke kod sebe kući. Hajde da treniramo zajedno. Hajde da napravimo žurku za Noć vještica.’ On i njegova supruga su napravili žurku u apartmanu poslije utakmice za Noć vještica - i opet su došla samo tri igrača. I onda gledaš sve to i misliš: on pokušava da popuni taj liderski vakuum na način koji on poznaje, a svaki put kad bi to uradio, oni bi se nekako povukli. Kao: ‘Eh, previše je’", dodala je novinarka ESPN-a.

Za sada nije poznato da li će Kris Pol uopšte nastaviti karijeru ili će se penzionisati, ali znamo da je igrao vrlo slabo ove sezone i da su rezultati Klipersa, za koje igra i srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović, vrlo slabi za sada.