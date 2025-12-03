L.A. Klipersi otpustili Krisa Pola u njegovoj poslednjoj sezoni u karijeri.

Kris Pol dobio je otkaz u L.A. Klipersima, zvanično je saopštio klub. Jedan od najboljih plejmejkera svih vremena došao je ovog ljeta u Kliperse u kojima je trebalo da završi karijeru, međutim zbog loših igrača Klipersa - i još gorih Krisa Pola - odlučeno je da se rastanu već posle mjesec dana nove sezone.

"Rastajemo se sa Krisom i on više neće biti u timu. Sarađivaćemo s njim oko narednog koraka u njegovoj karijeri. Kris Pol je legendarni član našeg kluba i ima istorijsku karijeru", navodi se u saopštenju.

Takođe, Klipersi su željeli da istaknu i da Kris Pol nije odgovoran za loše rezultate tima Tajrona Lua: "Želim da jednu stvar jasno naglasim: niko ne krivi Kris Pol za naše lošije rezultate. Ja preuzimam odgovornost za skor koji trenutno imamo. Mnogo je razloga zbog kojih se mučimo. Zahvalni smo na uticaju koji je Kris imao na franšizu", istakao je prvi čovek Klipersa.

Inače, Kris Pol je najavio da će mu ovo biti poslednja sezona u karijeri i sada nije poznato da li će posle ovoga u penziju ili će ipak pokušati da dobije ugovor u nekom drugom klubu NBA lige. Ideja je bila da pokuša da u svojoj poslednjoj godini karijere dođe do šampionskog prstena, što očigledno neće ostvariti sa Klipersima, pa je dilema da li će neko od konkurenata pokušati da ga angažuje.



Ove sezone Kris Pol je inače odigrao 16 utakmica za Kliperse i prosečno je bilježio samo 14 minuta po meču, uz 2,9 poena (32 odsto iz igre) i 3,3 asistencije.

Ekipa Bogdana Bogdanovića inače ima velikih problema i zauzima tek 14. mjesto na Zapadu sa skorom 5-16.