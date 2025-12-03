Došao da završi karijeru u Klipersima, a onda je uslijedio totalni obrt.

Legendarni američki košarkaš Kris Pol dobio je šokantan otkaz u Los Anđeles Klipersima. On je se ljetos vratio u Kliperse čiji je dres nosio u periodu 2011. do 2017. i očekivalo se da završi karijeru u franšizi iz Kalifornije, ali to se neće desiti.

"Upravo sam saznao da me šalju kući", napisao je Pol, a ubrzo su to potvrdili i Klipersi.

Predsjednik košarkaških operacija Klipersa, Lorens Frenk sve je saopštio u dvije rečenice. "Rastajemo se sa Krisom i on više neće biti u timu. Radićemo sa njim na sljedećem koraku njegove karijere".

Pol je imao jako malu minutažu ove sezone, igrao je oko 14 minuta i prosječno bilježio 2,9 poena, 1,8 skokova i 3,3 asistencije, dok je tokom dugogodišnje karijere imao prosjek od 16,8 poena, 4,4 skoka i 9,2 asistencija.

Ko je Kris Pol?

Izabran za "rukija" 2006. godine kada je igrao prvu sezonu za Šarlot Hornetse, čak 12 puta je igrao na Ol-staru i 11 puta izabran za člana najbolje petorke.

Osim Klipersa, Pol je igrao za Hjuston Roketse, Oklahoma Siti Tandere, Finiks Sanse, Golden Stejt Voriorse i San Antonio Sparse. Ovo je tačno njegova 20. sezona u karijeri, ali nikada nije osvojio šamponski prsten. Biće zanimljivo vidjeti da li će ovo biti njegov konačan kraj ili će ipak potražiti novo "mjesto pod suncem".