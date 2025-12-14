Litvanski trener Šarunas Jasikevičijus iznio je svoj stav o NBA Evropi.

Više niko nije ostao imun na priče o NBA Evropi, a izgleda da je veliki dio stručne košarkaške javnosti protiv novog takmičenja na Starom kontinentu. Među njima je i trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus koji smatra da Amerikanci ne razumiju najbolje šta košarka znači navijačima u Evropi.

NBA stiže 2027. godine, a Evroliga će morati da se potrudi ukoliko želi da odbrani evropske tradicionalne košarkaške vrijednosti. Pitanje je koliko može bilo šta da se uradi, pošto je u igri ogroman novac i klubovima se nude garanti za veliki profit i napredak.

"Evropski košarkaški model je i dalje jedan od posljednjih istinski čistih. Svaka utakmica je borba. Navijači idu kući razočarani, treneri poslije poraza žele da se zaključaju u kuću. U NBA je to više u fazonu: 'Idemo dalje, sljedeća utakmica.' Nadam se da nećemo izgubiti ono što imamo, bez obzira na finansijsku moć NBA i realnost njenog dolaska u Evropu", rekao je Šarunas Jasikevičijus.

Evroliga je pokušala da pomjeri stvari sa "mrtve tačke" i učini takmičenje kompetitivnijim kada je povećala broj članova sa 18 na 20.

"Razumijemo zašto Evroliga ide na 20 timova, ali uz FIBA prozore i nacionalna prvenstva, nema dileme da je to brutalno. Ipak, ne brinem previše o tome, ja ne donosim te odluke. Probudim se, dođem u kancelariju i pokušavam da dam sve od sebe", istakao je trener Fenerbahčea.

Ko je još protiv NBA Evrope?

Obradović i Ataman

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman nedavno je govorio na ovu temu i zapitao se zašto Zvezda i Partizan nisu pozvani da budu dio velikog projekta.

"Nisam čuo da su predložili ijedan srpski tim. Kako možeš da odbiješ klubove kao što su Partizan i Crvena zvezda? Kako možeš da odbiješ tim sa takvom vrstom košarkaške kulture kakvu ima srpska košarka", rekao je trener Panatinaikosa za "Gazetu".

On se osvrnuo na kompletne planove za pravljenje NBA Evrope i naglasio da NBA ima strah od evropske košarke i evropske publike koja daje potpuno drugačiji ugođaj od one u Americi.

"Vjerujem da će to uništiti NBA, možda se plaše onoga što se dešava u Evropi – publika u Evropi navija mnogo jače nego u NBA. To je strategija NBA lige da uništi evropsku košarku i da preuzme popularnost. Moramo da budemo ujedinjeni i da zaštitimo kvalitet košarke. Mnoge ekipe u Evropi imaju problema sa budžetima, zato marketing mora da pomogne, a NBA ima veoma dobar marketing", zaključio je Ergin Ataman.

Doskorašnji trener Partizana Željko Obradović tako nije oduševljen idejom da NBA "prekroji" evropsko tržište po svom nahođenju.

"NBA je sjajno takmičenje, ali očigledno im to tamo nije dovoljno i hoće da dođu ovdje. Ako smo svi zajedno sposobni koji volimo evropsku košarku da zaštitimo evropsku koašrku hajde da probamo da je zaštitimo. Imamo ovdje sjajno takmičenje, problem je što svi ljudi moraju da budu iskreni i da pričaju šta zaista hoće da urade. Da ne idu iza leđa i da bude - ako se ovo desi, onda idem tamo.... Znate vi to bolje od mene, 100 odsto sam siguran da vi imate informacije o tome. To je velika sramota ako me pitate. Beograd? Šta da kažemo... Grad koji sada ima dva tima u Evroligi, na svakom meču je više od 20.000 ljudi, nadamo se da ćemo makar nastaviti da budemo u Evroligi", rekao je Željko Obradović početkom novembra.