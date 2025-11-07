NBA Evropa precizirala je u kojim gradovima "Starog kontinenta" će se igrati ovo novo takmičenje, Beograd nije u planu.

Izvor: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

NBA Evropa izaziva znatiželju od momenta kada je nastala ideja da se oformi novo takmičenje. Često se govori i o detaljima same lige, a sada je generalni menadžer NBA Evrope Džordž Ajvazoglu otkrio kada i gdje bi moglo startovati takmičenje - plan je da u oktobru 2027. prisustvujemo jednom novom sistemu nadmetanja i novim klubovima.

"Počinjemo u oktobru 2027", započeo je Ajvazoglu za "Gazetu delo sport". "Milan? Definitivno bismo voljeli da vidimo takmičenje ovdje. Brend grada je jedan od najvažnijih na svijetu. Postoje dva velika fudbalska tima, postoji odličan košarkaški tim - Armani, tako da nema šanse da zaobiđemo Milan kada razmišljamo o gradovima koje želimo u našoj ligi", istakao je.

Vidi opis NBA Evropa otpisala Srbiju i Beograd: Ovo su gradovi u kojima će se igrati novo takmičenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

"U toku je mnogo razgovora sa gradskim čelnicima, kako bismo razumjeli kakvi će klub i arena biti", rekao je, a onda se osvrnuo i na pregovore sa Milanom i Interom: "Ne mogu da komentarišem tekuće razgovore, ali mogu reći da ćemo imati timove u tri kategorije."

"Prvo, razgovaramo sa nekim postojećim košarkaškim timovima. Drugo, razgovaramo sa fudbalskim timovima koji imaju jak brend, a samim tim i veliku bazu navijača, ali nemaju košarkaški tim: mnogi od najzanimljivijih razgovora koje vodimo u ovoj zemlji i u ovom gradu su ove prirode. I postoje situacije, u veoma ograničenim slučajevima, gdje ćemo početi od nule."

Da li je to slučaj i sa Rimom? "U Rimu posljednjih godina nije bilo tima, ali postoji istorija. Postoji ogromna baza navijača, možemo da oživimo neke istorijske timove ili da stvorimo novi."

Koliko timova će biti dio takmičenja i gdje će se NBA Evropa održavati?

Vidi opis NBA Evropa otpisala Srbiju i Beograd: Ovo su gradovi u kojima će se igrati novo takmičenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

NBA Evropa donijela je odluke o broju timova: "Biće poluotvoreno takmičenje sa 16 timova, odnosno 12 stalnih i četiri zasnovana na takmičarskim zaslugama. Biće jedan iz Lige šampiona koju organizuje naš partner FIBA i još tri iz domaćih liga i to je najzanimljiviji dio. Znamo da nacionalna prvenstva nisu više ono što su nekad bila, prije nekih 20 ili 30 godina. Jedna od naših ambicija je da podignemo cijeli ekosistem, počevši od osnovne piramide."

Kad su u pitanju gradovi u kojima će se takmičenje održavati generalni menadžer je bio jasan: "London i Mančester za Veliku Britaniju, Pariz i Lion za Francusku, Madrid i Barselona za Španiju, Berlin i Minhen za Njemačku, plus jedan klub iz Atine i Istanbula, kako bi se postigla ravnoteža sa vrijednostima kao što su istorija i tradicija."

Prema tome, čini se da nema mjesta za Beograd. "Novo takmičenje sa timovima iz ova dvije organizacije zajedno možda možemo u budućnosti da zamislimo format kao što je NBA Kup, gdje ima četiri NBA tima i isto toliko iz NBA Evrope. Možda možemo da stvorimo neku vrstu takmičenja poput onog što je FIFA imala prošlog ljeta", naveo je.