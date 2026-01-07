Načelnik Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje Edin Kolić saopštio je da je stanje na teritoriji te opštine danas stabilno, piše RTCG.

Kako je naveo, ekipe su na terenu i tokom dana bilo je intervencija na nekoliko lokacija, uglavnom kada je riječ o crpljenju vode iz pomoćnih objekata, garaža i podruma.

„Služba komunalnog preduzeća intervenisala je na jednoj lokaciji, gdje je uklonjeno stablo koje se nasukalo na mostu u Zekića Rijeci. Dežurne ekipe redovno obilaze sva kritična mjesta, a nivo vodostaja je osjetno u padu“, kazao je Kolić za RTCG.

On je ovom prilikom pohvalio odličnu saradnju svih lokalnih službi koje su, kako je istakao, 24 sata pripravne, na terenu i daju maksimum u radu.

Kolić je dodao da će sanacione mjere biti donesene na sastanku Opštinskog štaba, kada se za to steknu uslovi.