Očekuju nas velike promjene u evropskoj košarci u naredne dvije godine.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

NBA Evropa definitivno dolazi i plan je da novo takmičenje koje će potpuno promijeniti evropsku košarkašku mapu krene 2027. godine. Uključeni su gradovi poput Milana, Rima, Mančestera, Londona, Madrida, Atine, dok je Beograd uprkos velikoj košarkaškoj tradiciji ostao bez pozivnice. Prvi čovjek italijanskog košarkaškog Saveza Đani Petrući iznio je nove detalje i otkrio da su ključne stvari već dogovorene.

Novo takmičenje će gotovo sigurno imati 16 timova i već je utvrđeno koji gradovi će biti uključeni u veliki projekat.

"Biće to liga sa 16 timova. Učestvovaće sve glavne evropske prijestonice uključujući Rim u Italiji, pored Milana", rekao je Petrući i nastavio:

"To je u osnovi gotova stvar. Čak bih rekao da je zvanično. Komesar NBA lige Adam Silver je to rekao prije nekoliko mjeseci, a rukovodioci FIBA su mi to potvrdili baš prije neki dan. Biće to liga sa 16 timova, sa nekim stalnim članovima i drugima koji se kvalifikuju na osnovu sportskih zasluga. Učešće u domaćim ligama biće obavezno, a igrači će biti dostupni za nacionalne timove. Sve glavne evropske prijestonice će biti uključene - uključujući Rim u Italiji, zajedno sa Milanom."

Adam Silver komesar NBA lige

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Koji timovi će biti uključeni? "Ovaj projekat širom Evrope potvrđuje važnost našeg sporta. Počevši od velikih fudbalskih klubova: Mančestera, Londona, Pariza, PSŽ je već potvrdio svoje interesovanje - Monako sa Bajernom, Istanbulom, Atinom, Madridom i moguće Barselonom, svi će biti uključeni."

Što se tiče Italije, Rim i Milano će biti dio NBA takmičenja koje sve planira u saradnji sa FIBA. "Rim i Milano su svakako jedina dva italijanska grada uključena u projekat. Svjestan sam da se više priča o Milanu, ali Rim takođe ima velike preduzetnike i konkretna interesovanja. U Rimu, Virtus, Luis i Stela EBK su podržani od strane čvrstih vlasničkih grupa, a dolazak NBA se vidi kao velika prilika."

Šta je sa ulaganjima i budžetima? "Zahtijevaće velika ulaganja, ali košarka je postala toliko globalni sport da će se isplatiti. Igra se u 215 zemalja širom sveta i sport je broj 1 u više od 40 njih."