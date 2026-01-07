Francuska je, zajedno sa evropskim partnerima, počela pripreme za mogući odgovor ukoliko Sjedinjene Američke Države pokušaju da preuzmu Grenland.

Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Francuska, zajedno sa svojim partnerima, priprema plan odgovora u slučaju da Sjedinjene Države pokušaju da preuzmu Grenland, rekao je u srijedu francuski ministar.

Takav američki potez protiv dugogodišnjeg saveznika, Danske, mogao bi ozbiljno da naruši odnose između dvije strane Atlantika. Istovremeno, tenzije bi se proširile unutar NATO saveza i produbile neslaganja između Donalda Trampa i evropskih lidera.

Saradnja

Ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro rekao je da će ta tema biti pokrenuta na sastanku sa ministrima spoljnih poslova Njemačke i Poljske kasnije tokom dana.

"Želimo da preduzmemo mjere, ali to želimo da uradimo zajedno sa našim evropskim partnerima", rekao je on za radio Frans Inter. Lideri evropskih sila i Kanade su se ove nedelje zbližili oko Grenlanda, tvrdeći da arktičko ostrvo pripada njegovom narodu.

Ostrvo je ključno

Tramp je poslednjih dana ponovio da želi da preuzme kontrolu nad Grenlandom, ideju koju je prvi put pomenuo 2019. godine tokom svog prvog mandata u Bijeloj kući. Tvrdi da je ostrvo ključno za američku vojnu strategiju i da Danska ne čini dovoljno da ga obezbijedi.

Bijela kuća je u utorak saopštila da Tramp razmatra opcije za sticanje Grenlanda, uključujući potencijalnu upotrebu američke vojske uprkos evropskim protivljenjima.

Mogućnost invazije

Baro je sugerisao da je šef američke diplomatije isključio mogućnost američke vojne operacije.

"Juče sam lično razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, koji je potvrdio da ovo nije pristup koji je usvojen, isključio je mogućnost invazije na Grenland", rekao je.

Američka vojna operacija tokom vikenda u kojoj je zarobljen predsednik Venecuele izaziva zabrinutost da bi se Grenland mogao suočiti sa sličnim scenarijem.

Razgovaraju o akviziciji Grenlanda

Visoki američki zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je ove nedelje da Tramp i njegovi savetnici razgovaraju o različitim načinima za sticanje Grenlanda, uključujući i njegovu kupovinu. Grenland i Danska su saopštili da ostrvo nije na prodaju.

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen i njegova grenlandska koleginica Vivijan Mocfeldt zatražili su hitan sastanak sa Rubiom kako bi razgovarali o situaciji.

"Željeli bismo da dodamo malo finese razgovoru. Svađa vikanjem mora ustupiti mjesto dijalogu. I to odmah", napisao je Rasmusen u objavi na društvenim mrežama.