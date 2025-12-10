Monte Moris je novi igrač Olimpijakosa

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

NBA plejmejker Monte Moris (30 godina, 188 centimetara) potpisao je definitivno za Olimpijakos. Bivši saigrač Nikole Jokića u Denveru novi je član grčkog tima, koji je potvrdio da je ugovor do kraja sezone 2025/26.

Monte Moris napustio je prvi put NBA ligu, u kojoj je igrao od 2017. godine i dolaska u Denver Nagetse pravo sa drafta, na kojem su ga odabrali kao 51. "pik". Igrao je godinama sa Jokićem i gledao kako munjevito raste kao igrač i osvaja NBA ligu.

Čuvena je anegdota u kojoj je govorio o tome da je Srbin omiljeni igrač njegove majke.

"Majka mi piše poruke na svakom poluvremenu, već sezonama. Kuca mi 'pomozi velikom momku. Da, 'velikom Medenom', tako voli da ga zove", rekao je on prije četiri godine.

Nije stigao sa njim da uzme glavnu nagradu

Moris i Jokić bili su saigrači od 2017. do 2022, ali organizator igre iz Mičigena ipak nije dočekao da sa Nikolom osvoji titulu. Te sezone je igrao za Vašington, potom je nastavio da mijenja timove i igrao za Detroit, Minesotu, Finiks i Indijanu, u kojoj je bio 2025.

U Olimpijakosu će Moris biti jako važan igrač u bekovskoj rotaciji u kojoj su trenutno raspoloživi plejmejkeri Jorgasa Barokasa Tomas Vokap, Frenk Nilikina i on, s obzirom na to da je Kinan Evans ponovo doživio razarajuću povredu zbog koje ga čeka još jedna duga pauza.