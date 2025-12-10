Iako se Dvejn Vašington pominjao kao želja Olimpijakosa, sva je prilika da će novi plej ove ekipe biti Monte Moris.

Izvor: MN Press, Profimedia/Getty images/Christian Petersen

Olimpijakos pokušava da nađe beka za svoju rotaciju usled povreda, ali ne uspijeva. Pričalo se da je ideja da se dovede Dvejn Vašington iz Partizana, ali sada se pojavila informacija da je izbor pao na nekadašnjeg saigrača Nikole Jokića Montu Morisa.

Nakon povreda Kinana Evansa i Šakila Mekisika nije siguran u svoje opcije Jorgos Barcokas, a sada "Jurohups" javlja da iskusni NBA plej treba da potpiše ugovor do kraja sezone.

Moris je draftovan kao 51. pik 2017. godine od strane Denvera i tu je najbolje igrao. Sa Nikolom Jokićem je bio u timu sve do 2022. godine kada je otišao u Vašington. Menjao je nakon toga timove, igrao za Pistonse, Minesotu, Finiks, a prethodni NBA ugovor imao je u Indijani.

Ukupno je odigrao 420 NBA mečeva, prosečno je bilježio 9,5 poena, 3,6 asistencija i 2,4 skoka. U najboljoj sezoni u Denveru imao je 12,6 poena, 4,4 asistencije i 3 skoka u prosjeku.

