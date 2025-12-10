"Plavi" slavili sedmu pobjedu u Evrokupu - 94:63

Izvor: MONDO/Balša Janković

"Plavi" su opravdali ulogu favorita i drugi put u sezoni dobili London Lajonse - 94:63 (24:25, 18:13, 30:16, 22:9) i tako došli do sedme pobjede u Evrokupu, pored tri poraza.

Poslije izjednačenog prvog poluvremena, daleko bolja igra "plavih" u nastavku, posebno u defanzivi.

Na startu drugog poluvremena, napravili su seriju 10:0 i od 42:38 došli su do 52:38, kada su slomili otpor gostiju iz Londona, pa je do kraja jedina dilema bila konačan rezultat.

Tako su se "plavi" ekspresno oporavili od poraza od Burga i ostali u vrhu tabele.

Najefikasniji kod Budućnosti je bio Nikola Tanasković sa 20 poena. Rašid Sulajmon je imao 16, Aksel Butej 14, a Džuvan Morgan 10 poena.

U gostujućem timu je Tarik Filip imao 16 poena.

BUDUĆNOST VOLI - LONDON LAJONS 94:63 (24:25, 18:13, 30:16, 22:9)

BUDUĆNOST VOLI: Sulajmon 16, Megi 5, Mejs 5, Slavković 1, Tanasković 20, Ferel 2, Jovanović 4, Morgan 10, Butsijel 5, Nikolić 8, Kovlijar 4, Butej 14.

LONDON LAJONS: Rendl 4, Sendi, Adamu 1, Prajs 7, Majksel, Džonatan Vilijams 11, Lukosijunas 10, Rai 2, Filip 16, Mekgasti, Din Vilijams 12, Rejnolds.



