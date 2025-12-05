Treći poraz Budućnost Volija u Evrokupu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija poraženi su u Francuskoj, gdje je bilo 88:73 za domaćina, pa je "plavima" to treći neuspjeh u takmičenju, a stigao je nakon serije od pet trijumfa u B grupi.

U prvoj četvrtini naši košarkaši su diktirali ritam (19:21, 26:14, 25:23, 18:15). Jogi Ferel imao je 10 poena u tom dijelu igre, a "plavi" su poslije 10 minuta košarke imali plus dva (21:19) prije nego su dozvolili domaćinu da se razigra i počne da pogađa otvorene šuteve.

Bolje je Burg krenuo drugu dionicu, napravio je seriju 8:0 za preokret (27:21).

Domaćin do kraja nije ispuštao prednost - imao je plus 11 u jednom trenutku 2. perioda, a na odmor je pošao sa prednošću od 10 razlike (45:35).

Početkom 3. četvrtine je bilo i 47:35, pa 52:40, a nešto više od četiri minuta kasnije Burg je bio na 65:51, a u posljednjem napadu u 3. dijelu igre je Budućnost primila trojku koju je postigao Darijus Megi - bilo je to za 70:58 pred ulazak u posljednji period.

Na početku posljednje dionice, "plavi" su prišli na 72:65, ali to nije dugo trajalo.

Burg je napravio seriju 5:0, popeli se na 77:65 kada je sve postalo jasno do kraja.







BURG - BUDUĆNOST VOLI 88:73 (19:21, 26:14, 25:23, 18:15)

Burg - Dvorana "Ekinoks". Sudije: Šemeš, Padros, Van den Brek.

Burg: Mekgi 18, Mičel 7, Mular 7, Labanka 2, Mekdovel-Vajt 5, Ekanga, Gah 22, Egi 4, Embaja, Lindo 10, Kokila 6, Mokoka 7.

Budućnost Voli: Sulajmon 5, Megi 12, Mejs 9, Tanasković 8, Ferel 18, Jovanović 3, Morgan 5, Butsijel 7, Nikolić, Kovliar, Butej 6.