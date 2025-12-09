Prvi krug je završen – naši momci su upisali šest pobjeda i tri poraza, a sada počinje odlučujuća borba za što bolju poziciju pred završnicu takmičenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Elma Nurković

Košarkaši Budućnost Volija dočekuju London Lajonse u srijedu, 10. decembra od 19 časova, u dvorani Morača, u okviru 10. kola Eurokupa.

"Moramo da odigramo bolje nego u prošloj utakmici u EuroKupu, sa više fokusa i čvrstine. London igra mnogo bolje nego na početku sezone, doveli su tri nova igrača i to ih čini znatno jačim timom nego ranije. Atletski su tim, igraju vrlo agresivno i čvrsto - moramo biti spremni na to. Igramo pred našom publikom, nadam se podršci navijača, ali na nama je da uzvratimo čvrstom igrom. Neophodno je da u svakoj situaciji znamo kako da reagujemo - fokus, energija i skok igra biće ključni. Potrebno je da igramo našu igru u napadu, sa puno trčanja i samopouzdanja", rekao je Žakelj.

U duel ulazimo motivisano, sa jasnim ciljem da u Morači nastavimo pobjednički ritam. Protivnik je u sve boljoj formi i stiže sa ambicijom da iznenadi, ali na našem terenu to će biti moguće samo ako im dozvolimo.

"Očekujem veoma zahtjevnu i intenzivnu utakmicu. Oni igraju agresivnu odbranu, vrše konstantan pritisak i trče u oba smjera, pa i mi moramo da odgovorimo energijom od samog početka. Ne smijemo da im dozvolimo da nametnu svoj ritam. Moramo da im otežamo svaki napad i tek tada imamo velike šanse da dođemo do pobjede. Ekipa su koja igra veoma dobro zajedno, lopta im brzo kruži i lako dolaze do poena. Zato moramo da budemo čvrsti, da im uzvratimo pritiskom i vjerujemo jedni drugima u odbrani" jasan je bio Jogi Ferel.

Zato nam je potrebna snaga sa tribina.

Vaša podrška je uvijek bila najveća prednost Budućnost Volija, donosi energiju i gura ekipu onda kada je najpotrebnije.

Pozivamo sve navijače da u srijedu ispune Moraču!

Dođite da zajedno stvorimo atmosferu koja nosi, inspiriše i vodi ka još jednoj važnoj evropskoj pobjedi.

Vidimo se u Morači – zajedno za plave!