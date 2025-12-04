Utakmica u Francuskoj igraće se u petak od 19:30 časova

Izvor: DK/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Budućnost Voli-ja gostuju Burgu, lideru grupe, u 9. kolu Evrokupa. Francuski tim do sada ima samo jedan poraz i to od Bešiktaša i pripada mu uloga favorita u ovom meču.

"Mega je iz godine u godinu veoma nezgodan protivnik – svima, ne samo nama. Imaju dovoljno vremena da se kvalitetno pripreme za svaku utakmicu, dobro treniraju i igraju poletnu, brzu i agresivnu košarku, sa mnogo tranzicije, kontri, lakih poena i velikom dozom slobode u napadu", kazao je trener "plavih" Andrej Žakelj.

To je stil igre koji je najteži za odbraniti – zahtijeva visok nivo koncentracije i intenzitet u defanzivi. Bez toga je teško parirati, a upravo će to biti naš glavni zadatak u nedjelju. Moramo biti na maksimalnom nivou ako želimo da ostvarimo pobjedu.

Mays: Očekuje nas jedna teška, borbena utakmica, u kojoj je najvažnije da igramo timski i, nadam se, dođemo do pobjede. Za nas je ključno da igramo zajedno, da dobro kruži lopta, da budemo čvrsti u odbrani, sa pravom energijom i takmičarskim pristupom, kako bismo imali pravi momentum pred pauzu.

Znam da su mlad tim, brz i veoma talentovan. Biće to ozbiljan izazov za nas.