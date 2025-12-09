Potencijalno pojačanje Partizana Amar Alibegović u veoma komplikovanoj situaciji u Trapaniju.

Izvor: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia / X.com / ValerioAntoPres

Ne smiruje se situacija sa Trapanijem, italijanskim klubom učesnikom FIBA Lige šampiona u kojem igra traženi reprezentativac BiH Amar Alibegović (206 cm, 30 god)

Posle pobjede Trapanija u gostima protiv Treviza 89:82 u Ligi A, predsjednik kluba Valerio Antonini je javno prozvao Alibegovića i optužio ga da hoće da pobjegne, dok se nagađa da bi mogao da pojača Partizan.

"Pobjeda sa epskim prizvukom. Izuzetna, rekao bih. Pobjedu odlučuju oni koji ostaju, koji se bore protiv svega i svih. (Pobjeđuje) Aleks Latini na svom prvom meču kao trener koji trijumfuje sa samo 8 igrača zbog povreda Petručelija i Arčidijakna, Forda, Noteja, Rosata, Eboue, Sanoga, Harta, Alena i Kapeletija. (Pobeđuje) cjelokupno osoblje, oni koji ne bježe kao lopovi, sa 47 odsto svoje godišnje plate redovno isplaćene, ili oni koji zakažu sastanak da bi pričali sa mnom, a onda se ne pojavljuju na treninzima i bježe kao taj drugi", napisao je on na društvenim mrežama.

Uz to on je prozvao i navijače.

"I posvećujem je pravim navijačima Granate koji su mi preplavili telefon porukama radosti, ali i onima koji se lažno nazivaju organizovanom navijačkom grupom, a u stvari su samo četiri razbarušena čovjeka koje sam vidio kad sam stigao u Trapani i koji ne zaslužuju nikakav odgovor na saopštenje koje ih diskvalifikuje, ne samo kao pseudo-navijače, već mnogo više, osim prijave zbog prijetnji i neistina koje šire i kojima žele da ugroze moju bezbjednost u gradu".

Objavio i Amarove poruke na WhatsAppu

Predsjednik kluba Antonini objavio je i sliku ekrana na kojem se vidi njegova navodna prepiska sa Alibegovićem, koji je prošle nedelje objavio da odlazi iz tima

"Ćao Amar, kako si? Nadam se dobro. U utorak želim da te vidim. Nas dvojica sami, bez ikoga da nam smeta i da ti i ja pričamo o svemu. Posle treninga se vidimo. Jak zagrljaj", piše u poruci koju je napisao predsjednik Trapanija.

"Ćao, predsjedniče. Tek sam završio sa igrom. U redu, kad se vratim vidjećemo se", piše u navodnom Alibegovićevom odgovoru".

S obzirom na te poruke, pretpostavka je da je na Alibegovića mislio kada je prozvao igrača koji zakaže sastanak, pa se ne pojavljuje.

Alibegović se oprostio od kluba, predsjednik mu zaprijetio

Sin nekadašnjeg jugoslovenskog talenta Teomana Alibegovića odrastao je u Americi i u Italiji, u kojoj je gradio karijeru igrajući u Virtusu iz Rome i u Virtusu iz Bolonje kod Saše Đorđevića. Potom je nastupao za Cedevita Olimpiju u sezoni 2022/23, pa za Bodrumspor u takmičarskoj 2023/24, a zatim je prešao u Trapani.

Od svog kluba se oprostio prije četiri dana, ali je Antonini ljutito reagovao.

"Amar Alibegović apsolutno nije slobodan. Poslaćemo pravno upozorenje za svaku aktivnost mimo ugovora. Repeša i on poslali su pismo u kojem su naveli da sebe smatraju slobodnim jer tvrde da im nije uplaćen novac na datume koje su naveli njihovi agenti. Odvešćemo ih na sportski sud i Repeša će se suočiti i sa građanskom tužbom, da bismo tražili značajnu naknadu štete. On je najbolji trener u Seriji A, ali nepodnošljiv na ljudskom nivou i ovo nije prvi put da se ovako ponaša"