Jasmin Repeša i Amar Alibegović pokušali su da izađu iz ugovora sa sicilijanskim klubom Trapani Šarksom, međutim predsjednik kluba je to blokirao i spriječio. Samim tim Partizan teško može do Amara Alibegovića.

Predsjednik italijanskog kluba Trapani Šark Valerio Antonini spriječio je odlaske trenera Jasmina Repeše i Amara Alibegovića. Njih dvojica su se u toku jučerašnjeg dana oprostili od kluba, ali do toga - bar prema riječima predsjednika - neće moći da dođe jer su njihovi ugovori i dalje validni.

I dok je Repešina ostavka spriječena na ovaj način, interesantno je da je kapiten sicilijanskog kluba Amar Alibegović navodno bio na meti Partizana. Sada je objašnjeno iz Trapanija da iako tvrde da nisu isplaćeni, ne mogu da raskinu ugovore.

"Amar Alibegović apsolutno nije slobodan. Poslaćemo upozorenje preko pravnika za svaku njegovu aktivnost van ugovora. Repeša i Alibegović poslali su pismo u kojem navode da se smatraju slobodnim agentima jer tvrde da uplate nisu izvršene na datume koje su naveli njihovi agenti", rekao je Antonitni i objasnio zašto to nije tačno.

"Odvešćemo ih pred sportski sud, a Repeša će se suočiti i sa građanskim sudom radi potraživanja znatne odštete: on je najbolji trener u Seriji A, ali je ljudski gledano nemoguće s njim, i ovo nije prvi put da se ponaša na ovakav način".

Ko je Amar Alibegović?

Alibegović ima bosanski i italijanski pasoš. Njegova priča je počela u Rimu gdje je završio srednju školu, pa se preselio u Ameriku gdje je završio koledž u Njujorku. Posle toga se vratio u Evropu i nosio dresova Virtus Rome, Virtusa iz Bolonje, Cedevita Olimpije, Bodrumspora i da bi prošle godine stigao u Trapani gdje je zadužio kapitensku traku.