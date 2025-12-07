Novi trener Partizana Mirko Ocokoljić iznio je utiske posle druge vezane pobjede svog tima, a onda je govorio i o dolasku novog trenera.

Izvor: Screenshot/YouTube/@UBTClujNapoca

Partizan je pobijedio Kluž u 9. kolu ABA lige i sada će Crvenu zvezdu u Evroligi dočekati poslije dvije vezane pobjede. Nakon trijumfa, trener crno-belih Mirko Ocokoljić istakao je karakter svog tima i zadovoljstvo zbog preokreta.

"Srećan sam zbog pobjede, igrača i kluba. Nismo započeli utakmicu kako sam želio, znao sam kako Kluž igra i gledao njihove posljednje mečeve. Govorio sam igračima koliko je važno kako ćemo ući u meč, ali nismo to uspjeli. Međutim, uslijedila je dobra reakcija – kraj prve i početak druge četvrtine. Poslije toga smo igrali mnogo bolje i pametnije. Zato sam srećan zbog toga i pobjede", rekao je Ocokoljić.

Izvor: MN Press

Trener Partizana pohvalio je i atmosferu u Klužu, koja je bila vrlo vatrena – navijači su neprestano bodrili svoj tim, a sve u crno-belim bojama podsjećalo je na Partizan.

"Još jedna stvar koju želim da istaknem je atmosfera. Ovo mi je prvi put da igram protiv Kluža u ovoj dvorani. Zaista je bilo nevjerovatno – atmosfera, objekat. To je dokaz da klub raste. Velike čestitke ljudima i navijačima i svima koji vode ovaj klub", rekao je Ocokoljić.

Partizan nije najbolje startovao i rivalu dozvolio prednost 12:2, ali trener je objasnio razloge: "Pokušavao sam da pronađem najbolju petorku koja će dati pravi odgovor na sve što Kluž radi. Kada sam to uspio, igra je izgledala bolje. Takođe smo promijenili odbranu i više preuzimali igrače."

"U prvoj četvrtini smo bili kažnjeni poslije ofanzivnih skokova. Počeli smo da kontrolišemo skok i neke situacije u igri, pa je sve izgledalo bolje. Možda smo mogli ranije napraviti razliku, ali nije lako igrati ovdje, jer domaćini rijetko gube na svom terenu."

"Svi znaju da će doći novi trener"

Ocokoljić je još jednom govorio o atmosferi, a potom i o Partizanu kao velikom evropskom brendu.

"Pratio sam i druge utakmice, dvorane su uvijek pune, nije samo zbog Partizana. Hvala na lijepim riječima o velikom brendu. Prolazimo kroz poteškoće kao svaki klub, rješavamo ih, nastavljamo i pripremamo se za naredni meč. Govorim o svom poslu i tome šta pokušavam da radim iz utakmice u utakmicu kao glavni trener."

"Svi znaju da će novi trener stići, ne znam kada niti ko. Uživam radeći sa ovim momcima. Lijepo su reagovali na moj način rada i vođenja u ove dvije utakmice, tako da sam srećan što smo pobijedili, srećan sam zbog njih i to je to."