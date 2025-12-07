Partizan je pobijedio Kluž u 9. kolu ABA lige.

Partizan je pobijedio Kluž 92:85 u 9. kolu ABA lige. Crno-beli su loše startovali, rival je imao dvocifrenu prednost, ali je tajm-aut Mirka Ocokoljića probudio tim. Isak Bonga predvodio je ekipu, a pridružio mu se i Šejk Milton, pa je Partizan preokrenuo u drugoj četvrtini i održao prednost do kraja.