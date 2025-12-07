Efes i dalje u potrazi za trenerom nakon odlaska Igora Kokoškova.

Skoro se pojavila informacija da je bivši trener Crvene zvezde Janis Sferopulos na pragu da preuzme dvostrukog prvaka Evrope, ekipu Efesa, ali prema navodima medija iz Turske, izgleda od toga neće biti ništa. Sada je najbliži klupi istanbulskog tima iskusni stručnjak Pablo Laso.

Efes je nedavno prekinuo saradnju sa srpskim trenerom Igorem Kokoškovim, ali ne može sva krivica pasti na njega jer je turski tim osakaćen povredama. Ko god da dođe, neće imati lak zadatak, pošto je van stroja nekoliko ključnih igrača uključujući Šejna Larkina.

Sferopulos se spominjao i kao mogući nasljednik Odeda Kataša u Makabiju gde je već radio, ali za sada nema informacija o konkretnim pregovorima. Što se tiče Lasa on je bez angažmana od ljetos kada je završio svoju misiju u Baskoniji. Prethodno je jednu sezonu proveo u Bajernu nakon što je sa Real Madridom osvojio dve titule u Evroligi, i po šest titula u Kupu i prvenstvu.

Ko je slobodan od trenera?

Osim Janisa Sferopulosa i Pabla Lasa, na evropskom tržištu još su velikani Željko Obradović i Etore Mesina. Takođe, među prvim opcijama za Efes se spominjao i Andrea Trinkijeri koji se dovodio u vezu i sa Partizanom. Na tržištu su još doskorašnji trener Barselone Đoan Penjaroja i Luka Banki.