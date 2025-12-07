Pomoćni trener Crvene zvezde Tomislav Tomović sarađivao je sa Duškom Ivanovićem, Janisom Sferopulosom i Sašom Obradovićem.

Pomoćni trener u stručnom štabu Saše Obradovića Tomislav Tomović govorio je o grčkom stručnjaju Janisu Sferopulosu koji nije uspio da podrma ekipu još od osvajanja Kupa Radivoja Koraća, pa je ceh loših rezultata platio početkom nove sezone. Nakon odlaska Grka, vratila se legenda kluba i počeo je preporod na Malom Kalemegdanu.

Pod vođstvom Tomislava Tomovića krenuo je veliki preokret Zvezde kada je u Istanbulu pao Fenerbahče. Tomović je u podkastu "Miljanov korner" pokušao da objasni razloge odlaska Sferopulosa.

"Ja tog čovjeka volim kao prijatelja i jedan čovjek koji je bio toliko širok i slobodan, svi smo uživali u saradnji sa njim. Napravili smo lijepe stvari u te dvije, tri sezone, osvojili četiri titule i to je nešto što ne možete da zanemarite", rekao je Tomović i nastavio:

"Svi se mi pitamo šta se desilo poslije Kupa? Ni dan danas nemamo odgovor, imamo neke teorije, ali realno to niko ne zna. Onih zadnjih par kola koji su bili poslije Kupa u Evroligi, napravio se tu neki kiks, Žalgiris, Milano. Ušlo se malo u paniku, došli su malo veći protivnici protiv kojih nismo bili bez šanse, gubili smo u produžecima, a onda napraviš neočekivanu pobjedu u Atini protiv Olimpijakosa, svašta je tu bilo...", kaže Toma i dodaje:

"Mi jesmo napravili iskorak, ušli u Top 10, ali uz jednu dvije pobjede više mogli smo do plej-ofa. Onda mislim da smo se izduvali. Uz neke povrede, uz neke stvari, rijetko kad smo pričali o povredama kao o faktoru, ali je povreda Džoela Bolmboja u tom trenutku velika stvar. Igrači su mi govorili: 'Ja se osjećam mnogo komfornije kada je Džoel iza mene' i onda izgubite igrača koji igra najbolju sezonu u životu. Osim toga izgubili smo te neke utakmice, ali to ne umanjuje Janisa i njegov trenerski kvalitet. On je selektirao većinu ovog tima. Ja sam poslije pobjede u Istanbulu da je to i njegova zasluga", jasan je košarkaški stručnjak.

Pokušao je da uporedi trojicu vrsnih stručnjaka koji su se smjenjivali na klupu crveno-bijelih. "Prvo tri različite frizure. Ošišao sam se kad je otišao Duško (smijeh). Duško je super čovjek i gospodin, ali on donosi strogoću i autoritet sa sobom. Igrači ga stvarno cijeni i poštuju. Saša pokazuje jedan nevjerovatan kvalitet adaptacija na vrijeme u kome živimo. Mislim da je on napravio nevjerovatan iskorak i nisam siguran koliko je ljudi spremno da mijenja sebe u komunikaciji i u odnosu na igrače. To je veliki kvalitet koji ima, naša saradnja je super, prvo ga poštujem kao legendu, a poslije kao kolegu. Janis je malo drugačiji, on je otvoren, komunicira sa igračima drugačje, u startu je otvoreniji i njegov pristup je donio lijepe stvari u nekim trenucuma i ne mislim da mu je to kasnije odmoglo. Svako od njih ima svoju filozofiju, to su Fajnal-for treneri koji imaju jak trenerski pečat. Za mene je ovo veliko i dragocjeno iskustvo".

Upitan je da li je ovaj tim kao stvoren za Sašu Obradovića, u pitanju su igrači koji mogu da igraju na svih pet pozicija.

"To si volimo, taj tim je napravljen da proba da se dobije nešto tako, tu je Janis imao apsolutnu slobodu. Dodano je tu još par igrača kada je otišao, ne bih rekao da je pravljen tim za Sašu, pravljen je da bude konkurentan tim", jasan je Tomović.