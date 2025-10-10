Vlade Đurović smatra da je Janis Sferopulos ispustio ekipu krajem prošle sezone i da je morao mnogo čvršće da se postavi u nekim situacijama.

Crvena zvezda igra prvu utakmicu od odlaska Janisa Sferopulosa sa klupe. Nekadašnji košarkaš crveno-bijelih Tomislav Tomović vodiće ekipu u meču sa Fenerbahčeom u Istanbulu, a u prethodnom periodu Crvena zvezda je znala da iznenadi Fener.

Nakon što je analizirao ostale mečeve i Kevina Pantera Vlade Đurović se pozabavio stanjem u Crvenoj zvezdi i naglasio da malo ko očekuje čudo u azijskom delu najbitnijeg grada Evrope.

"Svašta se dešava, objektivno da igra bilo ko drugi svi bi rekli da je favorit Fenerbahče jer igra kod kuće. Pogotovo sada u ovom trenutku sa Zvezdom, kakva je Zvezda i psihološki sa promjenom trenera itd. Mislim da je pretenciozno očekivati nešto veliko... Očekujem bolju Crvenu zvezdu jer je pojačana Kalinićem i Motiejunasom, a Jago je bolji posle džet lega. Ko zna, zadnje dvije utakmice je Zvezda dobila tamo, što je čudo", rekao je Vlade Đurović.

Vidjeli da dobija Željka, pa mu dali ugovor

Potpisao je u januaru novi ugovor Janis Sferopulos u januaru, a čim je počela nova sezona otišao je sa klupe. Preuranjen je to bio potez uprave, prema mišljenju Đurovića pre svega motivisan pobjedama protiv Partizana i Željka Obradovića.

"Malo je preuranjeno napravljen ugovor unapred na dvije godine još. Nakon onih silnih pobjeda, mislim da je osam bilo, protiv Željka Obradovića. Mislim da je on izgubio kako bih rekao neko moje poverenje još prošle sezone. Poslednjih šest-sedam kola Evrolige, pa i u srpskoj ligi već je tu on izgubio konce. Počelo je ponašanje igrača, malo je mnogo toga što nije trebalo on da propusti. Pošto je gospodin to je gospodski gledao, a moralo je tu da se stegne", naglasio je on i istakao da ne bi previše kritikovao upravu zbog tog datog ugovora Grku.

"Ja sam očekivao ovo, ne bih ja optuživao upravu zbog tog poteza. Objektivno u vazduhu se vidi da klub mora da se napravi. Nisu ovo jedine promjene u Zvezdi u poslednje vrijeme. Vukoičić, Lazić vrlo kratko, selektor Alimpijević... Bilo je mnogo promjena. Dosta trenera je Zvezda promijenila, to je mnogo. Ozbiljan klub ne može toliko trenera da promijeni."

O zvižducima u "Pioniru"

Posle poraza od Zadra na startu ABA lige navijači crveno-bijelih su jasno negovodali pošto su vikali "uprava napolje", a Zadru su aplaudirali. Oglasio se i o tome kao i o radu uprave Đurović.

"Situacija je teška, Drčelić je nov, treba mu podrška. On je Zvezdaš, mislim da je dobar čovjek i da ga treba podržati. Mislim da publika ne bi trebala tako. Niko nije rekao Janis napolje, nego uprava napolje. Svaki put kad je on ušao u Arenu bile su ovacije. Treba tako, svaka čast. Ali veličači ste ga, a sad ga tjerate. Objektivno Drčelić je tu najmanje kriv, ima tu ljudi u klubu koji su krivi. Prije svega najviše su krivi oni koji dovode igrače. Prema tome, njegovo je da plati. Velike pare su date", naglasio je Đurović.