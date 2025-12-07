Partizan bez trenera najvjerovatnije do "vječitog" derbija sa Crvenom zvezdom, tek posle toga bi trebalo da bude imenovan nasljednik Željka Obradovića.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

KK Partizan traži novog trenera, ali nasljednika Željka Obradovića i dalje nema na vidiku. Prvo je "potrošeno" pet dana da bi ostavka uopšte bila potvrđena, a zatim je Partizan odlučio da bude strpljiv i da kormilo privremeno prepusti Mirku Ocokoljiću, treneru koji je bio dio Obradovićevog stručnog štaba.

Iako je Ocokoljić slavio na debiju na klupi Partizana protiv Bajerna, čini se da je malo vherovatno da ostane na toj poziciji i traga se za novim trenerom. Ko će to biti?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan ima podužu listu imena koju je kontaktirao, praktično sva relevantna imena koja su slobodna na tržištu od stranih, ali i domaćih imena, prenosi "Mozzart Sport". Međutim, za sada nema znakova da je dogovor blizu, tako da če potraga potrajati još neko vrijeme. Kako sada stvari stoje, Partizan bi novog trenera trebalo da dobije tek poslije "vječitog" derbija 12. decembra, pošto bi malo koji trener pristao da dođe baš uoči jedne od najvažijih utakmica sezone za svakog navijača.

Ko je najbliži klupi Partizana?

Vidi opis Zašto Partizan još nema trenera? Zvao "sve žive" posle Željka Obradovića, zna se šta se čeka Andrea Trinkijeri trener žalgirisa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN Press Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN Press Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Iako su se pojavile informacije da je Andrea Trinkijeri rekao "ne" Partizanu, čini se da u Humskoj i dalje ne odustaju od njega jer znaju da jedini može da ostvari konekciju s navijačima poput one koju je imao Željko Obradović. Naravno, mogao bi Saša Đorđević, ali čini se da trenutno nije zainteresovan za tako nešto.

Novi sportski direktor Žarko Paspalj će tako tu stupiti na dužnost i imaće zadatak da ubedi Trinkijerija da se vrati u Partizan, a Italijanu će biti teško da odbije svog idola, ma u kakvim god odnosima bio s Ostojom Mijailovićem.

Ko su preostali kandidati?

U javnosti su se prvobitno spominjali i Aleksandar Džikić (selektor Gruzije) i Vlade Jovanović (trener Spartaka), međutim čini se da se priča oko njih polako "hladi".

Spominjao se i Đoan Penaroja, koji je do skoro vodio Barselonu, a od slobodnih trenera nabrojmo još i Vensana Kolea, Luku Bankija, Etorea Mesinu, Đanmarka Poceka, Simonea Pjaniđanija, Igora Kokoškova, Pabla Lasa... Tu je takođe i Bogdan Karaičić koji je bio u stručnom štabu Partizana do ljetos, kada je preuzeo Aris i kratko ga vodio.

Bilo kako bilo, niko od njih ne bi trebalo da preuzme Partizan dok ne bude odigrana utakmica sa Crvenom zvezdom u Evroligi idućeg petka u "Beogradskoj areni". Poslije toga je daleko realnije.