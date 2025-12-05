Crno-bijeli se oglasili o Željku Obradoviću nakon Bajerna

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

KK Partizan okačio je posle pobjede protiv Bajerna objavu na društvenim mrežama posvećenu bivšem treneru, Željku Obradoviću.

"Obradović Željko", napisali su samo crno-bijeli, uz video-snimak svojih navijača dok kliču "Žocovo" ime.

U napetom prvom meču posle Obradovićevog odlaska, Partizan je pobijedio Bajern i podigao se na tabeli Evrolige sa trenutnim skorom 5-9. Ekipa i vršilac dužnosti trenera Mirko Ocokoljić dočekani su zvižducima i navijači su čak negodovali pri koševima pojedinih igrača crno-bijelih.

Ipak, ekipa je u tako naelektrisanom i nikad viđenom ambijentu našla mir u trećoj četvrtini i na čelu sa Tajrikom Džounsom, Duejnom Vašingtonom i Nikom Kalatesom preuzela kontrolu nad utakmicom i rezultatom, sve do petog trijumfa u Evroligi.

Navijači su na početku meča klicali Željku Obradoviću uz zvižduke i uvrede na račun igrača i predsjednika Ostoje Mijailovića, a uz himnu crno-bijelih čitava dvorana je podigla slike sa likom "Žoca". Pogledajte: