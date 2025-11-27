Dan nakon ostavke Željka Obradovića najvažnija tema je ko će naslijediti trenera. Partizan mora brzo da donese odluku jer dolaze jako važne utakmice i "vječiti" derbi, a u konkurenciji su četiri kandidata.

Željko Obradović podnio je u sredu neopozivu ostavku na mjesto trenera Partizana nakon sedam poraza u poslednjih osam kola Evrolige, a iako je u jednom trenutku djelovao kao "ružan san" za navijače crno-bijelih, realnost je takva da klub mora da okrene novu stranicu i da što pre potraži njegovog naslednika.

To naravno neće biti lako, ekipa je u psihološkom "nokdaunu", nikome nije lako da "uskoči" u cipele Željka Obradovića čiji odlazak iz kluba navijači neće još dugo prežaliti, pa je zato odmah kao najozbiljniji kandidat isplivao Andrea Trinkijeri. Trenutno je bez angažmana, zna kako funkcioniše Partizan i ima dobar odnos sa navijačima, međutim nije i jedina opcija za crno-bijele koji ne smiju sada da pogriješe.

Koje trenere još prati Partizan?

Prema pisanju današnjeg "Sportskog žurnala", još je nekoliko kandidata. U pitanju su treneri sa domaće scene, tako da se najviše kotiraju Aleksandar Saša Đorđević, Aleksandar Džikić i Vlade Jovanović.

Kao i Trinkijeri, i ova trojica dobro poznaju sistem u Partizanu. Kod Džikića i Jovanovića je to sa trenerske strane, dok je Đorđević igračka legenda crno-bijelih koja je donijela jedinu evropsku titulu 1992. godine u Istanbulu, pa nema sumnje da bi i njega navijači dočekali raširenih ruku.



Trenutno, samo je Đorđević od njih bez angažmana od kada je napustio kormilo reprezentacije Kine prošle godine, dok Džikić radi u reprezentaciji Gruzije, što bi mogao paralelno s Partizanom. Kod Jovanovića je najkomplikovanija situacija jer je potpisao višegodišnji ugovor sa Spartakom i čini se da uživa u svojoj ulozi u Dudovoj šumi, iako bi ga sigurno primamio i poziv bivšeg kluba s kojim je osvajao titule.

Kad se očekuje odluka o treneru?

Trebalo bi vrlo brzo. Košarkaši Partizana dobili su slobodno do subote, posle čega će se vratiti treninzima, a vidjećemo da li će tamo zateći novog šefa stručnog štaba. Naredni meč Partizana je već 4. decembra (idući četvrtak) na domaćem terenu protiv Bajerna, potom tri dana kasnije igraju u Klužu meč ABA lige, a zatim je 12. decembra zakazan prvi ovosezonski "vječiti" derbi sa Zvezdom pred navijačima crno-bijelih.

Jasno je da bi dobra serija u te tri utakmice mogla da pokrene sezonu Partizana, pa ćemo videti za kakav će se potez odlučiti rukovodstvo kluba koje takođe ima ogromnu odgovornost za loše rezultate u tekućoj.