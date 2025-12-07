Američki bek Dvejn Vašington oglasio se na Instagramu i poslao misterioznu poruku.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Teški dani za navijače, ali i košarkaše Partizana. Nakon odlaska Željka Obradovića, crno-bijeli su konačno prekinuli loš niz u Evroligi i slavili protiv Bajerna u Beogradskoj areni, dok im je cijela hala zviždala i uzvikavala ime samo jednog čovjeka. Najtrofejniji evropski trener je "digao ruke", prema sopstvenom priznanju nije se dobro slagao sa nekolicinom igrača, pa je preuzeo odgovornost za loše rezultate i dao neopozivu ostavku. Dvejnu Vašingtonu se nije svidjela ideja kapitena Vanje Marinkovića da na kraju utakmice sa navijačima odaju priznanje Obradoviću, a već narednog dana počele su spekulacije o njegovom odlasku.

Od odlazaka zbog Željka Obradovića očigledno neće biti ništa, ali nema sumnje da će zbog loše atmosfere u klubu mnogi razmisliti u svojim daljim koracima. U jeku priča o Dvejna Vašingtona, američki bek se oglasio na društvenoj mreži Instagram gdje je ostavio video snimak sa svojim najboljim potezima u Partizanu. Usput je poslao i misterioznu poruku.

"Imamo najbolji posao na svijetu, mi smo profesionalni košarkaši. Svaki dan dolazimo ovdje sa osmjehom na licu čak i kada su teška vremena", poručio je Vašington.

Vašington je bio jedan od miljenika Grobara do čitavog haosa sa Obradovićem, ali su njegove promjenljive partije živcirale i trenera i navijače, pa će biti zanimljivo na koji način će nimalo prijatna situacija u Humskoj biti prevaziđena. Vašington je ove sezone odigrao 14 mečeva za Partizan u Evroligi, a prosečno bilježi 14 poena, 2,6 asistencije i 1,8 skokova.