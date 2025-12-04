Slavni as Vlade Divac oprostio se od nekadašnjeg saigrača i prijatelja koji je prerano preminuo.

Izvor: MN Press

Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac oglasio se nakon što je primio tragične vijesti o smrti Eldena Kempbela sa kojim je igrao zajedno u Los Anđeles Lajkersima. Bivši centar preminuo je u 57. godini, a uzrok smrti nije saopšten.

Igrao je za Lejkerse u periodu od 1990. do 1999. godine kada je izgradio prijateljstvo sa Divcem. Sada se oglasio Srbin i emotivnim riječima oprostio od nekadašnjeg saigrača.

"Srce mi je slomljeno zbog vijesti o Eldenovoj smrti. Došli smo u ligu sa godinu dana razlike i dijelimo najranija sjećanja na vrijeme provedeno u Los Anđelesu zajedno. Bio si iz Inglvuda i upoznao sa gradom Los Anđelesom, uvijek ću njegovati i čuvati ova sjećanja na posebnom mjestu u svom srcu. Moje saučešće porodici - Počivaj u miru, Big Easy", napisao je Divac.

Ko je bio Elden Kembel?

Igrao je koledž košarku za Klemson Tajgerse pre nego što su ga Lejkersi izabrali u prvoj rundi NBA drafta 1990. godine kao 27. pika. Kembel je proveo prvih devet godina u NBA sa Lejkersima, a igrao je još za Šarlot Hornetse, Detroit Pistonse, Nju Džerzi Netse. Osvojio je NBA prsten sa Detroit Pistonsima 2004. godine.