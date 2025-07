Ana Divac nakon porodične drame stigla u Srbiju: Pokušala da prođe neprimijećeno, ali su svi primijetili ovaj detalj

Ana se redovno oglašava na pomenutoj društvenoj mreži, ali razloge svog dolaska u Srbiju nije podijelila sa fanovima.

Supruga nekadašnjeg košarkaša Vlada Divca, Ana Divac, došla je u Srbiju nakon porodične drame koja im se nedavno dogodila.

Ana je bila u kežual izdanju - u širokoj haljini i u japankama, dok kofere nije imala. Na aerodromu "Nikola Tesla" dočekao ju je luks automobil, kojim je otišla u nepoznatom smjeru.

Podsjetimo, Vlade Divac je završio u Igalu na rehabilitaciji, nakon što je operisao kuk posle pada sa motora.

Porodična drama

Ana Divac se nedavno oglasila na TikToku gdje je otkrila detalje oporavka nakon nesreće koju je imao njen suprug, bivši košarkaš Vlade Divac.

"Danas sam na tajnom zadatku da ubijedim muža da posle bolnice ide pravo u Igalo, jer kad bi došao kući uništio bi se, jer je sve nisko i kreveti i kauč, pogotovo za njegovu visinu, podovi su klizavi... Kao što svako zanimanje ima neku svoju crtu, tako sportisti imaju tu tvrdoglavost, kada prelaze granice", rekla je Ana i dodala:

"On kada je imao temperaturu svaku utakmicu je igrao i to je baš karakteristika, sportisti ne bi mogli ni da uspiju da nemaju tu osobinu. Ali, u ovom životu, ja znam neke koji su zbog toga platili glavom. Stalno nam govore kako treba da pređemo svoju granicu i izađemo iz zone komfora, da osjetimo kako je sa druge strane da se ne plašimo. Međutim, ljudi koji imaju velike granice, njihovo iskušenje je da se vrate i sebi i da uspore. I jedno i drugi je teško zato što i jedno i drugo stvara izlaženje iz zone komfora. Razmisliti šta je ono čega se plašite, a šta treba da smanjite i da ne idete na tu stranu, jer nije dobro za vas. To mi je baš interesantna tema, pa delim sa vama."

