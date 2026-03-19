Osnovni sud u Podgorici je krajem oktobra odbio tužbu Boškovića protiv Bečića, kojom je tražio 10.000 eura na ime naknade nematerijalne štete zbog, kako je naveo, "duševnih bolova usljed povrede časti i ugleda

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda i odbacio tužbu funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS) i bivšeg ministra Predraga Boškovića koju je podnio protiv potpredsjednika Vlade i lidera Demokrata Alekse Bečića, zbog, kako je naveo, "duševnih bolova usljed povrede časti i ugleda".

U presudi Višeg suda navodi se da se, kao neosnovan, odbija tužbeni zahtjev Boškovića koji je zbog navodnih duševnih bolova, usljed povrede časti i ugleda, tražio 10.000 eura, prenose Vijesti.

“Obavezuje se tužilac da tuženom nadoknadi troškove parničnog postupka u ukupnom iznosu od 937 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude”, navodi se u presudi Višeg suda.

Osnovni sud u Podgorici je krajem oktobra odbio tužbu Boškovića protiv Bečića, kojom je tražio 10.000 eura na ime naknade nematerijalne štete zbog, kako je naveo, "duševnih bolova usljed povrede časti i ugleda".

Bošković je tužbu podnio nakon što je 2021. godine na Facebook stranici Demokrata objavljen video-snimak nastao 16. novembra 1992. godine u Pljevljima, na kojem se vidi grupa ljudi koja skandira četničkom vojvodi Miliki Čeku Dačeviću, tadašnjem vođi paravojnih formacija.

Uz snimak je bio objavljen komentar: "Bošković skandira Miliki Čeku Dačeviću", a na videu je bio zaokružen dio glave jednog lica u masi, za koje je, prema navodima u objavi, navedeno da je Bošković.

Tvrdio je da je snimak objavljen s ciljem diskreditacije, prenose Vijesti.

U tužbi je Bošković naveo da je objava imala za cilj da ga javno diskredituje i predstavi u negativnom kontekstu, kao i da je više puta javno demantovao da je riječ o njemu. Istakao je da je Bečić "svjesno nastavio sa iznošenjem neistinitih tvrdnji", iako je, prema nalazu antropološkog vještačenja, isključena mogućnost da se na snimku nalazi Bošković.

Osnovni sud je tada ocijenio da nema dovoljno dokaza da je Bečić lično objavio snimak niti da je odgovoran za njegov sadržaj. U obrazloženju presude navodi se da je video objavljen sa službenog naloga Demokrata, a ne sa Bečićevog ličnog profila, pa tužilac nije dokazao pasivnu legitimaciju tuženog.