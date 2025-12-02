Obratio se Željko Obradović i govorio je o razlozima odlaska iz Partizana.

Izvor: Youtube/ZONA PRESS-najstariji košarkaški magazin u regionu

Željko Obradović se obratio navijačima Partizana nakon što je odstupio sa mjesta prvog trenera kluba. Istakao je da mu je bilo jako teško da donese odluku o odlasku, ali da je htio da preuzme odgovornost. Takođe, rekao je da ostaje pri odluci koliko god mu bilo teško i dodao je da mu "neke stvari nisu bile jasne" u danima nakon njegove ostavke, misleći na svoju komunikaciju sa predsjednikom kluba Ostojom Mijailovićem.

Priznao je da su mu trenuci dočeka na surčinskom aerodromu bili najteži u životu, da je poslije toga došao kući, legao u krevet i sat vremena gledao u plafon. "Nisam mogao da se smirim", rekao je najtrofejniji trener Evrope.

Potvrdio je da je razgovarao sa predstavnicima kluba, da je bio u komunikaciji sa predsjednikom i da je sa njim pričao otvoreno. "Ova situacija nije normalna i odgovornost za nju snosi predsjednik kluba Ostoja Mijailović, to sam mu rekao", kazao je Željko Obradović.

"Žoc" je govorio na momente veoma teško, boreći se sa emocijama i moglo se primijetiti da su mu oči pune suza. Pročitajte šta je rekao o svom odlasku iz kluba.

"Poštovani navijači Partizana, prošlu srijedu sam se odlučio na korak izuzetno težak za mene. Odlučio sam da preuzmem odgovornost za sve loše što se dogodilo u sezoni i naravno da sam ostao pri toj odluci. Dobio sam nebrojeno poziva i poruka svih vas kojima je Partizan kao i meni u srcu i danas ću se obratiti jer ste tražili od mene da se stvari razjasne i da sve što se događalo zadnjih dana bude razjašnjeno"

"Odluka koju sam donio bila je veoma teška. Sve što se dogodilo posle toga bilo je nešto na šta nisam mogao da utičem. Mnogo mi je teško da se prisjetim svih stvari kroz koje smo zajedno prošli u zadnjih četiri i po godine sa našim Partizanom, ispričali smo priču koja će teško biti ponovljena, ali to će isključivo zavisiti od vas, navijača Partizana, jer ste vi snaga kluba i pravili ste atmosferu prepoznatu u cijelom svijetu. O tim utakmicama pričalo se kao o nečemu posebno"

"Obraćam vam se jer sam dobio mnogo poruka podrške, mnogo želja i ponavljao sam godina da smo porodica, a kada se neke stvari dešavaju u porodici, najbolje je da tu i ostanu. Uvijek je to bilo nešto što me je vodilo kada smo pričali o Partizanu i o svim stvarima koje smo zajedno radili"

"Imao sam priliku da vidim zadnjih dana da se ne ponašaju svi ljudi tako, da se iznose stvari koje su zaista trebale da ostanu samo u klubu. Moje obraćanje u srijedu, kada sam riješio da uzmem odgovornost za sve bilo je upravo tako - veoma kratko saopštenje i stojim i dalje pri saopštenju. Ono što se desilo poslije toga je nešto što zaista nisam volio da se dogodi, ali moram da razjasnim neke situacije"

"U utorak uveče poslije veoma teške utakmice za mene razgovarao sam stručnim štabom i rekao da je to moj sljedeći korak. Bio sam siguran da je to dobra odluka, prije svega za klub i za sve što sledi u nastavku. Sljedećeg jutra sam je saopštio predsjedniku kluba, razgovor je bio korektan, razumio je razloge, rekao da me je vidio na utakmici i da je shvatio da je to vjerovatno jedino što mogu da uradim u ovom trenutku. Dogovorili smo se da budem ja taj koji će da izađe u javnost, da ne bude klub, već da saopštim. I dogovor je bio da to bude sljedeći dan"

"Nažalost, informacije kruže, veoma je teško kontrolisati i otišlo je u etar da se spremam da podnesem ostavku. Kada sam to shvatio, riješio sam da se istog dana obratim i napravio sam obraćanje, zvao portparola kluba, rekao da nazove predsjednika i da zajedno donesemo odluku da li je to - to. Bili su saglasni sa svim što sam napisao, jedino je predsjednik kluba tražio da u tom dijelu o prihvatanju odgovornosti navedem da je neopoziva ostavka, jer će njemu biti lakše i ljudima iz upravnog odbora da izađu pred navijače. Sa tim sam se složio naravno. I to je bio kraj za mene, nisam imao dilemu da li je to odluka iza koje stoji"

"Onda se događa šta se događa, imao sam namjeru da se vratim iz Atine. Gest koji sam napravio je da bih dao upravi kluba priliku da naprave šta misle da je najbolje za tim, jer Partizan igra tri utakmice kod kuće u Evroligi, to su bili razlozi zbog kojih sam podnio ostavku"

"Nisam više mogao, nisam više imao snage u sebi, dao sam sve što sam mogao i nemojte mi zamjeriti jer znate koliko sam sebe unosio u ovo što najviše volim. Odluka je veoma stresna, a najteže trenutke u životu sam proživio kada sam se vratio u Beograd i kada ste me sačekali, kada sam izašao iz aviona, kada me je moja djevojčica čekala kao i svaki put kad izlazim u punoj Areni, te emocije nikad neću moći da zaboravim. I sada mi je veoma teško da govorim o tome"

"Moj prijatelj me doveo u stan, legao sam u krevet i sat vremena gledao u plafon, nisam mogao da se smirim. Nisam mogao ni sa čim da izazovem takve reakcije, ali vi ste neko ko ima pravo na reakciju, odlučili ste neke stvari da 'uzmete u svoje ruke' i da probate nešto da uradite"

"Poslije moje ostavke, par minuta kasnije, predsjednik kluba je izašao i rekao da se slaže, zahvalio se, obavijestio članove upravnog odbora i onda se na moje veliko iznenađenje događa sve na način na koji se događa. Dobio sam poruku od predsjednika kluba da su imali Upravni odbor i da su odlučili da ne prihvate ostavku. Pozvao me sljedeći dan da pričamo o svemu, to su ljudi sa kojima sam radio i naravno da sam prihvatio. Sastanak je počeo sa nekoliko članova UO, petorica, bili su i ljudi koji rade u klubu i otvoreno smo razgovarali, predsjednik je počeo sa tim da su svi članovi UO saglasni da ne žele da podnesem ostavku, svi prisutni su to ponovili i još jednom im hvala"

"U mom obraćanju predsjedniku i svima njima sam rekao da ostajem pri odluci. Neke stvari mi nisu jasne. Pitao sam predsjednika šta se promijenilo od trenutka kada je izašao i obratio se javnosti, zahvalio se i prihvatio ostavku. Šta se promijenilo u 24 sata? Promijenila se vjerovatno reakcija navijača i neke stvari mi tu nisu bile jasni, ali bez obzira na to, moja odluka je i dalje definitivna. Riješio sam, ne mogu više i ponavljam - o toj odluci sam i te kako dobro razmislio i pri tome stojim i danas"

"Ovom prilikom vas molim za jedinstvo, da budete najveća snaga ovog tima, da na svakoj sljedećoj utakmici sa još većim žarom bodrite ekipu, pomognete igračima i svim ljudima koji su u klubu. Ova situacija nije normalna i nije dobra za Partizan. Mislim da za ovu situaciju snosi odgovornost prvi čovjek kluba, predsjednik Ostoja Mijailović, to sam mu rekao. Koje će naredne korake da napravi, to ne znam. On je taj koji odlučuje, ali znam da su me mnogi ljudi zvali iz kluba i da su mnogi ljudi iz skupštine i UO napustili klub. To takođe nije dobro, to su divni ljudi koji su dali mnogo"

"I još jednom, da se napravi atmosfera bez incidenata, da nas bilo ko ne kažnjava, vratili smo Partizan u Evroligu, što mi je bio prvi cilj i ponosan sam na to. Ove četiri i po godine bile su moj san, hvala vam na svemu što ste uradili za Partizan, što ste mi dali i ljubav i podršku i snagu, pokretali ste me i uvijek ćete me pokretati"