Tačku na utakmicu je, veoma važnom trojkom, stavio Andrija Slavković za 80:73, 12 sekundi prije kraja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vodila je košarkaška reprezentacija Crne Gore 16 razlike protiv Rumunije (54:38), dozvolila rivalu da se vrati i priđe na minus dva (70:68), ali je u finišu sačuvala prednost i stigla do prvog trijumfa u kvalifikacijama za Mundobasket (80:75).

Očekivala se reakcija nakon izdanja i poraza od Portugala, a za kratko vrijeme tim Andreja Žakelja je uspio da se oporavi i dođe do veoma važne pobjede.

"Čestitam igračima na pobjedi. Pristup i energija su bili bolji, nego protiv Portugala, naročito u prvom poluvremenu. Igrali smo agresivno, neke taktičke stvari smo dobro odradili, pa smo u prvom dijelu imali 15 poena prednosti. U trećoj četvrtini je Rumunija počela da igra agresivnije, imali smo problema da se adaptiramo na tu igru, naročito kada smo zbog povrede izgubili Jovana Kljajića. Nadam se da je sa njim sve u redu. Dali smo Rumuniji šansu da se vrati u meč, ali mislim da smo na kraju bili pametniji, imalli bolje odluke i mislim da smo zaslužili pobjedu", kazao je nakon meča selektor, Andrej Žakelj.

"Nije bitno ko je prednjačio, narednu utakmicu će biti neko drugi, bitna je pobjeda. Pokazali smo drugačije lice u odnosu na utakmicu sa Portugalom. Energetski smo bili na nivou, pogotovo u prvom poluvremenu, u drugom smo očekivali njihovu reakciju. Bili su čvršći, ali smo odgovorili na pravi način i došli do bitne pobjede. Mlada smo ekipa, treba da nas krasi energija u odbrani i u napadu. Mislim da imamo kvalitet", ocijenio je Slavković.

Crna Gora je odigrala dva različita poluvremena, prvo je bilo mnogo bolje od drugog, u kojem je ekipa imala velikih problema.

"Srećni smo zbog pobjede, mislim da je bila dobra reakcija, a da može da bude još bolje. Ključna je bila odbrana. U prvom poluvremenu smo bolje kontrolisali Rasela i njihovu igru, u drugom smo pali defanzivno, ali smo zadržali prednost, pogodili ključne šuteve, tako da nas je to izvadilo", kazao je centar, Zoran Nikolić.

Jovan Kljajić je zbog povrede u trećoj četvrtini izašao iz igre.

"Nadam se da povreda Kljajića nije ozbiljnija. On nam je potreban, jedan je od momaka koji treba da bude nosilac. Talentovan je, iz godine u godinu napreduje", zaključio je Nikolić.

U reprezentaciju se nakon godinu pauze vratio Kendrik Peri.

“Mi smo mlada grupa igrača, pokazali smo karakter. Slavković je pogodio ključnu trojku, ali, Danilova odbrana je bila sjajna protiv jednog od dinamičnijih igrača u Evropi, Rasela. Bila je timska borba, ponosan sam kako su momci odgovorili. Lijepo je biti dio ovoga, nadam se da ćemo nastaviti da gradimo iz ovoga za naredne 'prozore'“, kazao je Peri.

Nakon novembarskog ciklusa Crna Gora ima polovičan učinak.

“Odradili smo posao, ostvarili makar jednu pobjedu. Vidjećemo kako će se dalje odvijati. Teška je grupa, takmičarska. Moramo da budemo fokusirani najviše što možemo, da budemo energični i uradimo sve što možemo da budemo najuspješniji što možemo“, zaključio je Peri.