Duško Vujošević, legendarni trener Partizana, u emisiji "Kida show" govorio je o predstojećem večitom derbiju i aktuelnom trenutku u Košarkaškom klubu Partizan.

Izvor: MN Press

U četvrtak od 20 časova Crvena zvezda i Partizan igraju prvi ovosezonski vječiti derbi, i to u okviru Evrolige.

"Kad je u pitanju derbi, nikad se ne zna. Zato je sport interesantan jer nije predvidljiv. Stvarno bi Partizanu to bio povratak u život, ali objektivno favorit je Zvezda jer se igra kući, u boljem je momentu, pred svojom je publikom, dato je 1.000 karata navijačima Partizana. Očekivanja su velika, i od jedne i od druge ekipe. Imaju dobre budžete, imaju velike trenere. Željko Obradović je neko ko ima rezultate. Devet puta je osvojio Evroligu. To je neponovljiv rezultat za trenera u bilo kom sportu", rekao je Vujošević.

Rezultati Partizana u Evroligi su ispod očekivanja, pa se na društvenim mrežama mogu čuti i komentari kako bi Vujošević trebao da zamijeni Obradovića.

"Stvarno su ti rezultati u Evroligi ispod očekivanja. Ali, ja sam od kad se on vratio u Partizan smatrao neprijateljskim gestom prema tom klubu pokušaj upoređivanja one generacije na primjer kad smo ušli u Fajnal for sa Kecmanom i ove generacije. Niti je nama protivnik bio ovaj tim, niti je ovom timu protivnik Partizan, nego na primjer Zvezda i ovi drugi sa kojima igraju. I vidim po ovim mrežama. Stavljaju me u prilično nezgodnu situaciju. Ko je bolji trener za Partizan, pa ovo pa ono. To mislim da ne rade navijači Partizana nego ovi drugi. Najbolji trener za Partizan je Željko Obradović. I da razjasnimo jednom – on je bolji trener od mene", poručio je Vujošević.

Najtrofejniji trener Partizana dodaje.

"Ja sam čovjek koji je tri puta nedeljno na dijalizi. Možda ću uraditi transplantaciju. Čovjek koji ne može da radi. I pravljenje bilo koje atmosfere, upoređivanja ovog i onog tima, ovih i onih rezultata, ovog i onog budžeta nije korektno ni prema jednom ni prema drugom. On ima potpunu moju podršku, što u slučaju Partizana nije nevažno i mislim da svi treba do kraja sezone, i pod uslovom da se izgube sve utakmice do kraja da ga maksimalno podržavaju, da... I u pjesmama navijača Partizana se kaže šta grobari rade kada gube, pa to neka i rade, a ne samo u pjesmama nego i u životu".