Aleksandar Saša Đorđević oglasio se povodom dramatične situacije u kojoj se našao Željko Obradović nakon što je podnio neopozivu ostavku na mjesto šefa stručnog štaba Partizana. Na mreži X, Đorđević je objavio fotografiju šampionske generacije iz 1992. godine uz poruku:

„Partizan je izgubio (od) Željka – ovo je najteži poraz u istoriji KKP. Nije se smio dozvoliti ovakav ishod.”

Time je legendarni plejmejker otvoreno stao uz svog dugogodišnjeg saigrača i trenera, naglasivši da je čitava generacija '92 uz Obradovića “sa velikom, vječnom zahvalnošću”.

Kako je došlo do potresa?

Nakon poraza od Panatinaikosa, Obradović je donio odluku da napusti klupu kluba u koji se vratio prije četiri i po godine. Svoj oproštaj uputio je navijačima kroz emotivno pismo u kojem je istakao zahvalnost i preuzeo odgovornost za loše rezultate ove sezone.

Uprkos njegovoj jasnoj odluci, Uprava Partizana odbila je da prihvati ostavku, što je otvorilo novu rundu pregovora, preokreta i tenzija unutar kluba.

Reakcija navijača

Navijači Partizana organizovali su spektakularan doček na aerodromu “Nikola Tesla”, želeći da daju podršku treneru i poruče da žele njegov ostanak. Snimci dočeka obišli su region i Evropu.

Sastanci bez rješenja

Uslijedio je sastanak Obradovića sa čelnicima kluba, ali dogovor nije postignut. Klub je potom napustio i sportski direktor Zoran Savić, što je dodatno pojačalo turbulencije.

Novi sastanak zakazan je za subotu u 11 časova, kada bi trebalo da bude poznato da li će Obradović ostati ili definitivno otići.